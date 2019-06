Paola Perego diserta le nozze di Niccolò Presta e Lorella Boccia: era a Napoli

editato in: da

Lorella Boccia e Niccolò Presta sposi, gli invitati vip alle nozze

Paola Perego non era presente alle nozze di Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio di suo marito Lucio.

Come è noto tra la presentatrice e il figliastro non vanno d’accordo. A parlare delle tensioni tra i due è stato lo stesso Niccolò. I rapporti sono così incrinati che pare che la Perego non sia neanche stata invitata al matrimonio.

Presta e Boccia si sono sposati sabato primo giugno a Roma. Moltissimi gli ospiti vip, da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Flavio Briatore, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, partner professionale di Lorella.

La Perego si sarebbe trovata perfettamente a sua agio tra tanti colleghi, ma è stata costretta a rinunciare alle nozze. Lei non ha rilasciato alcuna dichiarazione né ha pubblicamente fatto gli auguri alla coppia. Sul suo profilo Instagram tace. Non ha nemmeno pubblicato foto nel weekend.

A svelare dove si trovava la presentatrice mentre il figlio di suo marito si sposava è stato Il Messaggero. Sembra che la Perego sia andata a Napoli dove ha fatto un giro tra le bancarelle dei presepi dove un artigiano le ha regalato un corno portafortuna.

L’assenza della Perego al matrimonio di Niccolò e Lorella assomiglia molto alla situazione vissuta da Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano. Quando si sposò Cristel Carrisi, figlia del cantante e di Romina Power, anche lei non fu invitata alle nozze.