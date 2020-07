Aurora Ramazzotti, l’amicizia con Tommaso Zorzi sarebbe al capolinea

editato in: da

Sarebbe arrivata al capolinea l’amicizia fra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. I due si conoscono da moltissimo tempo e hanno sempre avuto un forte legame, ma secondo il settimanale Chi nell’ultimo periodo ci sarebbero stati dei forti attriti che li avrebbero portati ad allontanarsi. “Che cosa è successo tra l’idolo dei teenager, l’influencer Tommaso Zorzi e la sua inseparabile amica Aurora Ramazzotti? – si legge sul settimanale -. I due hanno legato fin da quando erano bambini, hanno frequentato le stesse scuole, ma ora, improvvisamente, hanno smesso di interagire insieme e non appaiono in pubblico, uniti, da tempo. Qual è il motivo di questo tormentato allontanamento?”.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, e Tommaso Zorzi, protagonista di Riccanza, sono entrambi nel cast di Ogni Mattina, il contenitore mattutino di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Lei veste i panni di inviata, mentre lui fa l’opinionista. Già in passato Tommaso e Aurora avevano litigato, riavvicinandosi grazie all’intervento della figlia di Michelle che aveva cercato di chiarire la situazione con l’amico. “Abbiamo litigato e per un anno non abbiamo parlato”, aveva confessato Zorzi in un video su Youtube. “Lui si lega le cose al dito – aveva aggiunto Aurora -. Ma poi il primo passo l’ho fatto io e ci siamo ritrovati, adesso va tutto bene”.

Nel corso della stessa intervista Tommaso aveva svelato di essersi confidato spesso con Michelle Hunziker, mamma di Aurora, e di avere un ottimo rapporto anche con lei, nato quando ancora frequentava il liceo insieme alla giovane Ramazzotti. “Io e Auri ci conosciamo da sei o sette anni, abbiamo fatto il liceo insieme e poi siamo finiti entrambi a lavorare in televisione”, aveva rivelato Zorzi, svelando anche qualche pasticcio combinato insieme all’amica di sempre: “Una volta abbiamo fatto serata insieme, eravamo ancora al liceo – aveva ricordato l’influencer -. Siamo andati a Bergamo, alla mamma di Aurora lei ha detto che avremmo dormito da me, a mia madre io ho detto che avremmo dormito da Aurora. Poi la mattina dopo le nostre mamma si sono telefonate per ringraziarsi a vicenda e hanno scoperto che non avevamo dormito né da me né da lei. Ci hanno dato una bella punizione”.