F1, quando esce il film con Brad Pitt: le foto da sexy pilota sul set

Fonte: Getty Images Brad Pitt Formula 1

Formula 1 e AppleTV hanno dato l’annuncio ufficiale: è in arrivo un film con Brad Pitt sul mondo delle macchine da corsa. Le riprese, ancora in corso, sono avvenute durante i Gran Premi di tutto il mondo… direttamente sul campo. Inutile sottolinearlo, Brad Pitt vestito da pilota è il solito cattivo ragazzo sexy e irresistibile! Il film uscirà il 25 giugno 2025 sul mercato internazionale, distribuito da IMAX e da Warner Bros.

Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota di Formula 1

Nel film Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un ex pilota che torna a correre in Formula1, insieme all’esordiente Damson Idris che interpreta un compagno di squadra. I due faranno parte del team immaginario APXGP. Il lungometraggio rientra in un accordo tra Apple e Formula1, i cui diritti sono stati acquistati dalla piattaforma per 130-140 milioni di dollari.

Proprio in virtù di questo accordo il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer in collaborazione con la società Dawn Apollo Films di Lewis Hamilton hanno ricevuto il permesso di girare proprio durante i Gran Premi internazionali. L’obiettivo di fondere realtà e immaginazione è ambizioso, e il simbolo di questa operazione è il volto favoloso e senza tempo di Brad Pitt. Tra le case di produzione c’è anche la sua factory, Plan B Entertainment.

Oltre al Gran Premio di Gran Bretagna sarà coinvolto anche il Gran Premio di Abu Dhabi a dicembre. Giusto in tempo per le operazioni di montaggio e post-produzione, per far uscire il film durante il prossimo giugno.

Sono già trapelate alcune foto sexy di Brad Pitt in versione pilota, scattate sul set nel 2023. È da tempo, quindi, che si sta lavorando al film, ma l’ufficializzazione dai canali ufficiali è arrivata solo ora. Tuta bianca, taglio di capelli corto con piccolo ciuffo ribelle, espressione concentrata, Brad Pitt promette faville anche in questo ruolo inedito.

Fonte: Getty Images

Il cast del film sulla Formula 1: Javier Bardem, Kerry Condon e gli altri

Non solo Brad Pitt. Il film, che non ha ancora un titolo ufficiale – anche se i rumor parlano di Apex –, è arricchito da vere e proprie stelle come il candidato all’Oscar Kerry Condon, il premio Oscar Javier Bardem, il vincitore dell’Emmy Award e candidato al Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo e Callie Cooke.

Fonte: Getty Images

Damson Idris interpreta Joshua Pierce, un giovane pilota a cui Sonny Hayes-Brad Pitt farà da mentore e guida. Hayes aveva una brillante carriera, che è stata interrotta bruscamente da un incidente negli anni ’90.

Qualcuno dice che parte dell’ispirazione arriva da Fernando Alonso (per il fatto che si è ritirato dai circuiti per poi tornare), ma probabilmente la trama ha preso caratteristiche e storie di vari piloti per costruire il personaggio finzionale di Sonny.

Una cosa è certa: se in campo scende Brad Pitt, non ce n’è per nessuno. A 60 anni, l’attore americano continua a essere il più amato, una vera e propria icona, a dispetto dei guai sentimentali e delle tristi indiscrezioni sulla sua vita familiare. La sua carriera è davvero prolifica: di recente lo abbiamo visto in Babylon e, in Wolfs – Lupi solitari, uscito da poco. Come produttore ha partecipato negli ultimi mesi alla serie di successo Netflix Il problema dei 3 corpi.