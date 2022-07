Angelina Jolie, la sua Dolce Vita romana con le figlie

Fonte: Instagram Angelina Jolie a Roma

Chissà che faccia avranno fatto i romani in giro per saldi in centro, quando da Zara è spuntata Angelina Jolie insieme alle figlie, che come una turista qualunque cercava le occasioni estive.

Eppure è capitato davvero, ed è stato debitamente postato sui social, con tanto di documentazione fotografica: “Il mio fidanzato ha appena visto quella dea di Angelina sulle scale mobili di Zara”; “Angelina che mangia un gelato come una turista qualunque: very hot” sono solo alcuni dei tweet postati nelle ultime ore.

La Jolie è in Italia per girare Without Blood, film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. E insieme a Salma Hayek e sua figlia Valentina, ha trascorso il week end del 4 luglio facendo shopping con le figlie Shiloh, Vivienne e Zahara. Sabato sono state viste a un corso di cucina, successivamente sono andate a fare shopping nelle vie del centro.

E tra un gelato, un giretto a Campo Dei Fiori e la visita ai vari negozi di antiquariato di zona, non è mancata una puntata da Zara, dove le ragazze Jolie-Pitt, Shiloh, Vivienne e Zahara, hanno dato sfogo alla loro voglia di shopping.

Il film in cui è impegnata Angie è tratto dal bestseller scritto da Alessandro Baricco, Senza sangue, e racconta una storia ambientata all’indomani di un conflitto ed esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. Le riprese si sono svolte tra Puglia, Basilicata e Roma.

Angelina Jolie ha detto a proposito: “Sono onorata di essere in Italia e di portare sul grande schermo una storia così particolare. Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l’adattamento cinematografico del suo libro, un’opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico, chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un’ingiustizia”.