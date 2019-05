A casa di Riccardo Fogli e Karin Trentini: luminosa e con piscina

editato in: da

Elegante e luminosa: è la casa di Riccardo Fogli e Karin Trentini. Nelle ultime settimane la coppia ha fatto molto discutere per via dei gossip sul presunto tradimento dell’ex modella ai danni del cantante dei Pooh.

Fogli, che si trova sull’Isola dei Famosi, ha avuto un durissimo confronto in diretta con Fabrizio Corona, uscendone visibilmente provato e scatenando una bufera sul programma, tanto che Alessia Marcuzzi è stata costretta a chiedere scusa all’artista e al pubblico.

Classe 1947, Riccardo Fogli ha sposato nel 2010 Karin Trentini, ex modella molto più giovane di lui che gli ha regalato Michelle, la sua seconda figlia (il cantante ha avuto un altro figlio dall’ex moglie Stefania Brassi). La coppia dopo le nozze si è trasferita in una nuova casa arredata con amore per accogliere tutta la famiglia.

L’abitazione di Fogli e Karin Trentini è spaziosa e luminosa, con interni total white e tanta luce. Il bianco domina soprattutto nella cucina, dove i pensili bianchi sono in contrasto con il piano di lavoro in marmo scuro. A rendere l’atmosfera più rilassante e romantica sono soprattutto le candele accese, disposte in tutta la sala da pranzo.

Il bianco è senza ombra di dubbio il colore preferito di Riccardo Fogli. Lo ritroviamo non solo nei mobili, ma anche nelle piastrelle lucide delle scale e nei pavimenti in legno chiaro. Il divano è ampio e comodo, l’ideale per accogliere gli ospiti e per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Intorno troviamo dei mobili con vetro in stile provenzale e shabby chic e morbide tende per garantire la privacy del cantante e di sua moglie.

A conferire un tocco di originalità al salotto è soprattutto un caminetto sormontato da uno specchio incorniciato dal telaio di una vecchia finestra. Un particolare che attira lo sguardo e dimostra l’estro creativo di Riccardo Fogli. Lo stile vintage e il total white si mescolano anche nelle camere da letto, in particolare nella camera della piccola Memè, dove l’armadio bianco e arricchito da tanti vestiti colorati.

Raffinatissimo il bagno, con piastrelle in ardesia decorate da rose grigio chiaro, mentre il luogo più emozionante della casa è senza dubbio lo studio di Fogli, pieno di fotografie e ricordi. A completare l’ambiente è un grande giardino, dove trova spazio una piscina, realizzata per divertirsi fra un impegno musicale e l’altro con tutta la famiglia.