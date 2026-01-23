Kate Middleton fa impazzire le sue guardie del corpo evitando la protezione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è sempre molto attenta a gesti e comportamenti, tende a seguire il protocollo e si attiene scrupolosamente alle regole di Palazzo. Ma anche lei qualche volta fa un’eccezione e sempre per una buona causa. È per questo motivo che ha fatto impazzire le sue guardie del corpo martedì scorso durante il suo tour in Scozia.

Kate Middleton, la corsa sui tacchi

Kate Middleton e William si sono recati in Scozia per un breve tour, il primo del 2026. La Principessa del Galles ha incantato tutti indossando un cappotto in tartan azzurro come omaggio al paese ospitante.

In Scozia William e Kate sono noti come il Duca e la Duchessa di Rothesay e sono molto amati. Ogni volta che si recano lì, ricevono una accoglienza calorosa, anche se il Principe non riesce proprio a indossare il kilt in pubblico.

In ogni caso, anche per quest’ultima visita, molte persone si sono radunate per poterli salutare di persona, stringere loro la mano, omaggiarli con qualche fiore e magari scattare delle foto insieme a loro.

Così, all’uscita da un’azienda tessile, una piccola folla aspettava William e Kate per incontrarli di persona. La coppia, prima di proseguire il tour a Falkirk, si è fermata a salutare gli astanti. Ma siccome, durante questi viaggi, gli impegni in agenda sono tanti e il tempo è ristretto, inevitabilmente Will e Kate non hanno potuto parlare con tutti.

Le guardie del corpo, attenendosi al programma, hanno invitato il Principe e la Principessa a dirigersi verso l’auto che li stava aspettato. Ma Kate ha fatto uno scatto e si è messa a correre sui tacchi, per fortuna larghi, in direzione opposta verso la folla.

Un gesto che ha stupito tutti, anche le sue guardie del corpo che si sono trovate spiazzate, perché la Principessa era fuori dal loro controllo e non potevano proteggerla come avrebbero dovuto.

Lady Middleton però non si è minimamente preoccupata della sua incolumità quando si è accorta che una donna era rimasta molto male, perché non era riuscita a consegnarle un bouquet.

Prontamente Kate è corsa verso di lei e si è fermata a parlarle. Ha preso i fiori e si è persino prestata per un selfie.

Kate Middleton fa impazzire le sue guardie del corpo

Il gesto inaspettato della Principessa del Galles ha davvero messo in difficoltà le sue guardie del corpo che non avevano previsto questo fuori programma. Ma Kate, con quella semplice corsetta, ha fatto felice una persona regalandole un ricordo indelebile di quel momento e si è conquistata un posto nel cuore di tutti i sudditi.

Molti hanno commentato questa scena sui social dove qualcuno ha scritto: “Devono far impazzire la loro sicurezza [per] questi continui fuori programma”. E un altro ha replicato: “Ma è per questo che la gente li ama così tanto”.

Commentando le foto della Principessa che corre con gli stivali col tacco alto, un utente di X ha scritto “Solo lei farebbe una cosa del genere”, aggiungendo che è un “bellissimo promemoria di quanto tenga davvero alle persone”. Chissà se in questo commento c’era una critica implicita a Meghan Markle che invece tiene a distanza la gente e pretende un livello di protezione superiore a quello dei capi di Stato.