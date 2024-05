Fonte: IPA Chiara Ferragni

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez non poteva che essere social. Da quando il rapper ha lasciato l’attico che da non molto la coppia aveva terminato di arredare, così da trasferirsi con tutta la famiglia, ha avuto inizio una sfida a distanza.

Un confronto atto a vincere la separazione agli occhi del pubblico. In realtà i fan dell’uno e dell’altra si sono già schierati, di fatto, e al resto del pubblico non interessa altro che lo scontro. Il guadagno da tutto ciò, dunque? Le interazioni in aumento dopo la grave crisi. Vediamo però nel dettaglio cosa sta accadendo.

Fedez tra gossip e Sexy Shop

Che si tratti di Fedez o di Chiara Ferragni, la strategia comunicativa è la stessa. Entrambi sono regrediti di qualche anno, con atteggiamenti in nome della riscoperta di sé e di quell’animo giocoso soppresso dal partner.

In generale, sui social, hanno lasciato da parte la vita genitoriale, già un po’ offuscata dalle foto e video dei figli mostrati di spalle. Fedez ha lasciato casa e ne ha comprata un’altra, arredandola a misura di Peter Pan. Quella che un tempo era lo spazio minuto della sua “tana”, ora è un intero appartamento. Tutto pronto per l’immagine di papà divertente per i bambini e, guardando al pubblico, di rapper intento a tornare alle origini.

Da Rozzano a un certo tipo di storie, fino ad arrivare al gossip. Senza confermare o smentire, si è mostrato in compagnia di alcune donne, facendo fare alla stampa il proprio lavoro. Potrà sempre dire che si tratta di invenzioni da social e media ma, intanto, a Monaco è apparso mano nella mano con una misteriosa ragazza.

Si tratterebbe della giovane modella francese Garance Authié, di appena 20 anni. Solo amici? Può darsi. Altre volte i due erano stati visti insieme, come a marzo a Courchevel, così come a Parigi e ancora a Miami e al Coachella. Quattordici anni di differenza tra loro, il che rappresenta un tema della narrazione.

Come se non bastasse tutto questo, Fedez ha anche dato il via a un vero e proprio dissing contro sua moglie. Non una novità assoluta nel mondo rap. Basti pensare a quanto fatto da Eminem (non che qui si vogliano fare paragoni).

Alcuni versi del brano con Emis Killa sembrano parlare proprio della madre dei suoi figli: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio (…) Una storia infinita che poi è finita”.

La risposta di Chiara Ferragni

Non si è fatta attendere la risposta di Chiara Ferragni, che sui suoi social sta portando avanti l’ennesima strategia di narrazione. Di colpo sembra essere tornata Diavoletta87, mostrandosi libera e provocatrice. Il concetto di libertà di fare del proprio corpo ciò che si vuole, anche mostrarlo ovviamente, ha qui una differente accezione rispetto a qualche tempo fa.

Si racconta di una riappropriazione di sé, come se qualcuno dall’altra parte le avesse rubato un po’ del suo vero io, costringendola a una vita differente da quella desiderata. E via di serate con gli amici, che di certo non sono mai mancate, ma che ora vengono documentate.

Tra un video e una foto, spazio anche per qualche frecciatina palese all’ex storico. Tutti i fan dei Ferragnez sanno cosa vuol dire accostare la figura di Napoleone a quella di Fedez. Lo sa bene ovviamente anche la Ferragni, che si è immortalata al fianco di un suo busto. Sorride di gusto per la foto provocatrice, con riferimento a quando Gué prima e Marracash poi lo avevano definito “nano con la sindrome di Napoleone”.

L’influencer non si è però fermata qui. Non è più tempo di piangere per quanto accaduto. Sembra credere che ignorare la cosa, almeno sui social, col tempo riporterà tutto alla normalità. La gente dimentica e chi le è fedele continua a esserlo, anche grazie a questa nuova narrativa.

Lei intanto si prende cura del suo feed, rispondendo ad alcuni commenti e lasciando reazioni. Una di queste è divenuta virale. Dopo aver pubblicato una foto su TikTok, chiedendo ai fan di inventarsi una didascalia (come se lei fosse l’ultima arrivata sui social), ha poi messo mi piace a questo commento: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”.