Elodie, Iannone esagerato: regalo da oltre 25mila euro per il suo amore

Un regalo esagerato quello di Andrea Iannone a Elodie: il pilota ha deciso di fare un regalo importante alla sua compagna, un’auto nuova di zecca. L’occasione? I loro primi sette mesi d’amore. A svelare il prezioso dono – dal oltre 25 mila euro – il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della coppia con il nuovo acquisto, una sorpresa inaspettata per Elodie.

Andrea Iannone, il regalo pazzesco per Elodie

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone non potrebbe andare meglio: la cantante e il pilota sono sempre più innamorati, e la loro relazione procede a gonfie vele. E per celebrare i loro primi sette mesi insieme, lo sportivo ha deciso di fare un regalo pazzesco alla sua compagna: un’auto, la prima vettura personale della cantante.

Iannone ha scelto per la sua fidanzata un dono prezioso: una macchina elettrica, una piccola Smart ForFour, il cui valore si aggira intorno ai 28 mila euro. A svelare il regalo del pilota è stato il settimanale Chi, che ha mostrato la coppia insieme al momento del ritiro della city car. Una bella sorpresa quella per Elodie, che dagli scatti dei paparazzi pare aver gradito il regalo inaspettato del compagno.

Sembra però che Iannone abbia voluto sorprendere la compagna non solo per festeggiare il loro settimo mesiversario, ma anche per ringraziarla della sua vicinanza in un periodo complicato della sua vita. Il 2024 infatti segnerà il ritorno del campione in pista, visto che terminerà la sua squalifica per doping.

Nel frattempo infatti Andrea si sta già allenando: proprio qualche giorno fa è stato avvistato in sella a una Ducati Panigale V4 al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico. Presente ovviamente anche Elodie, che ha fatto il tifo per lui ai box. E così, oltre ad aver riportato il sorriso nella vita del pilota, la cantante è riuscita anche a ridargli la fiducia in se stesso.

Elodie e Andrea Iannone, un amore sempre più forte

Una storia nata la scorsa estate, che da leggera e spensierata si è trasformata in una relazione sempre più importante. Quella tra Elodie e Andrea Iannone è diventato un rapporto solido, che ha fatto ritrovare il sorriso alla cantante, che usciva dalla turbolenta liason con Marracash.

“Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”, aveva confessato lei in una recente intervista.

I due non si sono mai nascosti, tanto da essere stati paparazzati più volte insieme mano nella mano per le strade di Milano, e oggi vivono il oloro amore alla luce del sole. “Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale… Di un uomo mi affascina la genuinità e Andrea è così”, aveva spiegato Elodie a Domenica In.

Di certo è ancora presto per parlare di matrimonio, ma nel frattempo i due vivono praticamente insieme, nella casa di lui, a Lugano, nella Svizzera italiana: per i fiori d’arancio c’è ancora tempo.