Elodie e Iannone, il (rarissimo) scatto di coppia dopo la proposta di matrimonio a Sanremo

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

È innegabile, Elodie è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo: la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo talento e i suoi look mozzafiato, tanto da ricevere anche una proposta di matrimonio dalla platea dell’Ariston.

E mentre un suo fan si divertiva con la sua beniamina, Andrea Iannone ha voluto pubblicare un rarissimo scatto di coppia con la compagna proprio a Sanremo, dove l’ha raggiunta per sostenerla durante l’avventura alla kermesse musicale.

Elodie conquista Sanremo: la proposta di matrimonio all’Ariston e la foto di coppia con Iannone

Tra le grandi protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo c’è sicuramente Elodie. La sua canzone, Due, è già un tormentone in radio e sui social, e i suoi look grintosi e sensuali – firmati Valentino per l’occasione – non sono passati certo inosservati.

Un fascino magnetico il suo, tanto che, durante la serata finale del Festival, poco prima della sua esibizione, è arrivata una proposta inaspettata. La cantante, che ha indossato un abito nero con pizzi e trasparenze che mettevano in risalto le sue forme, è stata accolta dal coro della platea che ha intonato: “Sei bellissima”. Poco dopo qualcuno, sempre dalla platea, nel silenzio che precedeva la performance ha gridato: “Elodie, mi vuoi sposare?”.

Se in quel momento concitato la cantante si è limitata a sorridere, alla fine della manifestazione ha voluto riderci su, perché sul profilo Instagram, infatti, ha condiviso un estratto della serata finale, scrivendo: “È stato bellissimo, grazie a tutti per questo Festival”. Poi il post scriptum: “Si, lo voglio”.

Nel frattempo però, coincidenza o meno, Andrea Iannone ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una foto con la sua compagna. Si tratta di uno dei pochissimi scatti social della coppia (e ovviamente sparito dopo 24 ore), che immortala i due insieme a Sanremo. Il pilota infatti ha voluto raggiungere la sua amata proprio durante i giorni dell’evento, per sostenerla in una prova così importante.

Seduti l’uno accanto all’altra, Elodie accenna un bacio sul viso del compagno: la complicità tra i due è palpabile mentre si mostrano innamoratissimi in una delle rarissime foto che li ritrae insieme.

Elodie e Andrea Iannone, un amore vissuto lontano dai social

Quella che all’inizio era stata spacciata come una semplice amicizia si è trasformata in una bellissima storia d’amore. Dopo la chiusura della tormentata relazione con Marracash, Elodie ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di Andrea Iannone: sono stati paparazzati più volte insieme mano nella mano e dalla scorsa estate i due non si nascondono più, tra effusioni in pubblico e (qualche) post sui social.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi la loro storia starebbe procedendo a gonfie vele, tanto che la coppia sarebbe pronta a un grande passo, quello della convivenza. “Nel nuovo capitolo della sua vita che Elodie sta vivendo c’è scritto solo un nome, quello di Andrea lannone – si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini -. Il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme“,

La cantante poi, in una recente intervista ha confessato: “Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.