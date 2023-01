Elodie e Andrea Iannone innamorati: pronti al “grande passo”

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone sta procedendo a gonfie vele. Dopo la rottura con Marracash, per l’artista è iniziato un nuovo periodo: si è dedicata al lavoro, al successo, ma anche a un nuovo amore. Con Iannone, tuttavia, non è solo una frequentazione, bensì una storia destinata a durare e anche a diventare importate, dal momento in cui entrambi sembrerebbero pronti a compiere uno dei grandi passi per una coppia.

Elodie e Andrea Iannone pronti alla convivenza

Ad avere anticipato i piani della coppia è stato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Innamorati, belli, giovani e soprattutto con un piano roseo per il loro futuro: la cantante (e anche attrice) e il pilota avrebbero deciso di andare a vivere insieme. Fotografati da Chi, è impossibile non notare il loro grande affiatamento: sorrisi, basi, sempre mano nella mano. Per l’artista, è un periodo d’oro tra l’amore ritrovato e la prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Al momento, Iannone infatti abita in Svizzera, mentre l’artista ha casa a Milano. Una storia “a distanza”, che tuttavia abbattono ogni volta che possono: si sono visti a Milano e hanno fatto shopping insieme, oltre a scambiarsi effusioni in pubblico come qualsiasi altra coppia. La complicità non manca di certo e, come scrive Chi, “ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce”. Nessun dubbio, dunque, e neanche ostacoli: l’amore è certo.

La loro sicurezza è tanta da aver deciso di fare il “grande passo”, ovvero quello di andare a vivere insieme. “Nel nuovo capitolo della sua vita che Elodie sta vivendo c’è scritto solo un nome, quello di Andrea lannone. Il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme“, ha anticipato Chi nel numero in uscita il 25 gennaio 2023.

Elodie, come è nato l’amore con Andrea Iannone

Elodie è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e ha sempre cercato di proteggere questo aspetto. Per questo motivo, la conferma della storia d’amore con Iannone, nonostante le foto dei paparazzi, è arrivata tempo dopo. Hanno trascorso diverse serate insieme in estate, e hanno imparato a conoscersi, a capirsi. L’artista stessa ne aveva parlato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

“È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro”. Naturalmente aveva confermato la frequentazione, e lo aveva fatto in seguito anche da Mara Venier a Domenica In, oltre che su Instagram, condividendo la loro prima foto di coppia. “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale… Di un uomo mi affascina la genuinità e Andrea è così”.

Insomma, la scelta di viversi inizialmente lontani dalle telecamere ha dato i suoi frutti. E adesso si profila all’orizzonte la convivenza: un modo per mettersi ulteriormente alla prova, e soprattutto per mettere le basi per un futuro insieme. Chissà se, alla fine, sentiremo anche le campane a nozze. Ma è presto per dirlo.