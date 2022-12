L’esempio di Sinisa Mihajlovic a Sanremo Giovani: la sua battaglia combattuta a testa alta

Sanremo Giovani si è aperto nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, su forte volere del conduttore, Amadeus, che ha preso una decisione: dedicare la serata all’uomo, ancor prima che all’allenatore. La scomparsa di Sinisa, avvenuta proprio il 16 dicembre, ha sconvolto tutti, e non solo il mondo del calcio. Soprattutto, ha sconvolto quel palco su cui è salito, quel Festival in cui è stato. Perché lui nei giovani ci ha sempre creduto, come Amadeus.

Sanremo Giovani, la scelta di Amadeus: la serata dedicata a Sinisa Mihajlovic

La serata di Sanremo Giovani è una delle più importanti per Amadeus: non dà solo il calcio d’inizio al Festival, per usare una metafora calcistica tanto cara a Sinisa, ma è anche un modo per immergersi nell’atmosfera sanremese che coinvolge l’Italia intera. Intervistato al Tg1, poco prima dell’inizio della serata, Amadeus ha voluto dedicare un ricordo all’uomo, al calciatore, all’allenatore: a Sinisa, le cui condizioni di salute sono precipitate nell’ultima settimana.

In collegamento dal Teatro del Casinò di Sanremo, in occasione del lancio di Sanremo Giovani, ha voluto dare un annuncio: “La puntata la dedicheremo a Sinisa, che era un caro amico di tutti noi. Io e Gianni Morandi, che sarà con me, vogliamo dedicare proprio a lui questa serata, perché era veramente un nostro e un vostro amico“.

Impossibile non menzionare, poi, come detto da Amadeus stesso, il sostegno di Sinisa nei confronti dei giovani. “Da allenatore, Sinisa è sempre stato particolarmente sensibile ai giovani, infatti ne ha lanciati tanti nelle squadre”.

Sanremo, il ricordo di Sinisa Mihajlovic

Ha combattuto sempre, ogni giorno della sua vita. Ha lottato fino alla fine, e non ha mai mollato. Non ha perso nemmeno l’ultima battaglia, non ha perso la guerra, nemmeno l’ultima, e non è giusto ricordarlo così. Perché Sinisa Mihajlovic è destinato a entrare nella storia e nei ricordi di tutti noi. Nei suoi 53 anni di vita ha sconfitto in prima battuta la malattia e, nonostante il tragico finale e l’addio alla vita per colpa della leucemia, ha avuto una vita piena, dolorosa, ma anche colma di gioia, di amore.

Sul palco di Sanremo Sinisa Mihajlovic ci è salito, proprio al fianco del suo amico-nemico, Zlatan Ibrahimovic. Sul palco dell’Ariston, infatti, hanno mostrato tutta la loro grande amicizia. Ma c’è stato spazio anche per il racconto “intimo” della malattia. “È stata una malattia perfida, non pensavo mi succedesse qualcosa del genere: ti cambia la vita e ti cade il mondo addosso. Per tre giorni ho subito il colpo, poi mi sono ripreso e ho cominciato a pensare positivo, dal primo momento in ospedale ero convinto che avrei vinto”.

Sanremo Giovani, l’impegno di Amadeus

Sanremo Giovani è una parte del Festival a cui tiene particolarmente Amadeus. Dei dodici cantanti in gara, alla fine sei saranno presenti a Sanremo, sul palco dell’Ariston, per gareggiare insieme ai Big, che sono stati annunciati da Amadeus al Tg1 nella giornata del 4 dicembre. Gli artisti hanno così l’opportunità di sfidare alcuni dei mostri sacri della musica italiana e di mettersi in gioco, di mostrare il proprio talento. Proprio come avrebbe voluto Sinisa.