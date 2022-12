Elodie, perché il suo ultimo look su Instagram è stato criticato

L’ultimo look di Elodie su Instagram ha scatenato diverse critiche. La sua estate è stata super frenetica, all’insegna del lavoro, delle amicizie e dell’amore. Elodie è una delle artiste più seguite e amate, tanto che Amadeus l’ha scelta di nuovo per il palco dell’Ariston: annunciata come Big di Sanremo 2023, ha tanto in ballo, anche un concerto al Forum di Assago per il 12 maggio. Ma il suo ultimo look, così come la posa per lo scatto, non è proprio piaciuto ai fan storici: perché?

Elodie, l’ultimo look su Instagram: lo scatto in bianco e nero

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi per Elodie: il lavoro ha assorbito totalmente la sua vita, e ha ritrovato anche l’amore, dopo la fine della storia con Marracash. Al suo fianco adesso c’è Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Per annunciare ufficialmente la vendita dei biglietti per il Forum di Assago a Milano, l’artista ha voluto condividere una foto mozzafiato, uno scatto in bianco e nero.

I fan di Elodie non hanno particolarmente apprezzato lo stile e la posa nell’ultima foto condivisa su Instagram. In realtà, la cantante ha sempre trovato l’approvazione dei follower per il suo stile, così definito: durante l’estate, ha sfoggiato dei look davvero indimenticabili. Ma questi scatti hanno generato una polemica, ripresa anche da altre testate: “Non devi mostrarti sempre volgare”, ha scritto un follower della cantante.

L’outfit, composto da un top bianco super aderente di AndreAdamo (stilista per cui Elodie ha un debole, dal momento in cui ha firmato anche i look per il video Tribale) e da un tanga con taglio a V in cristalli firmato da Dsquared2, è stato completato anche da un paio di zeppe bianche formato maxi. La firma? Marc Jacobs.

Elodie, le critiche al suo look: i commenti su Instagram

“Eri più bella al primo Sanremo. Bellissima e raffinata”, ha scritto un utente. Qualcun altro, invece, ha commentato: “Ma qualche post vestita?”, e ancora: “Non mi piace molto questa foto. Sei bellissima, ma non capisco questa posa“. C’è anche chi ovviamente l’ha difesa, e chi ha apprezzato il suo look, ma non solo. L’artista, che ha alle spalle un percorso difficile, ha sempre combattuto il giudizio degli altri.

Qualcuno ha addirittura ipotizzato che possa esserci qualcosa di strano dietro agli ultimi post di Elodie. “Le foto che vedo ultimamente non rappresentano la tua vera anima. Queste ultime foto mi stanno preoccupando e mi dicono che qualcosa non va“. Forse nella vita si cresce, si cambia, e in ogni caso una foto può essere anche artistica.

Elodie elogia la forza, non solo fisica

Analizzando lo scatto di Elodie, sì, l’artista posa in modo da simboleggiare la forza, una sfumatura quasi da “macho”. Ma cosa vuol dire? Essere forti non significa solo essere muscolosi, ma anche riuscire ad affrontare le avversità della vita. Lo stile di Elodie è sempre stato unico nel suo genere. E anche lei, come Arisa, si è ritrovata a ricevere delle critiche per i look.

Talvolta, la foto è un mezzo per simboleggiare qualcosa di più profondo. Qualcosa che, a volte, non si può notare a occhio nudo. Il successo di Elodie è determinato anche dalla sua storia: da quella ragazza di periferia che oggi è un’artista, un’attrice, una cantante di successo. E pure forte, sì.