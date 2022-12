Elodie, la copertina del nuovo album è esplosiva. “Ok. Respira”

Fonte: Ufficio Stampa Elodie Elodie, in arrivo il nuovo album

Da quando è uscita, nel 2016, come seconda classificata dalla scuola di Amici, Elodie non ha smesso di mietere successi. Sono infatti ormai sei anni che la cantante è sulla cresta dell’onda e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di scendere.

A dimostrarlo è stato anche l’annuncio, in queste ultime ore, dell’arrivo di un nuovo album che già dalla copertina è certo che sarà esplosivo.

Elodie, sguardo magnetico per la cover del nuovo album

Ok. Respira. Questo è il titolo del nuovo album di Elodie Di Patrizi, artista appena annunciata nella rosa degli artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023. Una cover che rispecchia moltissimo della personalità dell’artista romana, che in questi anni si è distinta per aver abbracciato un genere tutto suo, che mai ha snaturato il suo essere e l’impronta che ha voluto dare al suo percorso artistico.

Lingerie e sguardo magnetico per la copertina del primo singolo estratto dal nuovo album, che rilascerà proprio nei giorni dedicati alla kermesse canora condotta da Amadeus. La foto è leggermente sfocata, quasi a evocare un ricordo, mentre l’artista è abbandonata ai bordi di una stanza con la schiena premuta sulla parete.

Elodie, il nuovo album: Ok. Respira.

Il nuovo progetto discografico di Elodie, dal titolo Ok. Respira sarà disponibile dal prossimo 10 febbraio ma il primo omonimo singolo potremmo già ascoltarlo in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre. Mentre già da oggi, 6 dicembre, è attivo il pre-save del singolo e il pre-order di CD e vinile del nuovo album.

Ok. Respira è come un mantra, un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo, come molti degli ultimi pezzi della cantante, è forte di un ritmo squisitamente dance. Il testo (scritto dalla stessa Elodie con Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele e il team ITACA che ha prodotto il brano) racconta l’importanza di valorizzarsi ed è una celebrazione della propria indipendenza e dell’amore che ognuno ha il dovere di avere verso stesso.

Tra i singoli dell’album, ancora top secret, di certo spiccherà la canzone che la star della musica italiana porterà sul palco del prossimo Festival di Sanremo dove, ad affiancare Amadeus in veste di co-presentatori, ci saranno anche (l’attesissima) Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Elodie, i progetti del 2023 dopo un anno di successi (anche in amore)

Il 2023 si prospetta per Elodie un anno ricco di progetti, a partire dalla partecipazione, confermata qualche giorno fa, all’edizione numero settantatré del Festival di Sanremo.

L’uscita del nuovo album, sarà solo l’incipit di un’altra annata ricca di successi che la vedrà protagonista della sua prima docu-serie, in cui di certo ci racconterà della sua infanzia di borgata, e del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti.

L’artista, d’altronde, non sta facendo altro che tenere il passo con un 2022 che è stato sfavillante. Oltre ai successi conquistati, soprattutto grazie alla hit dell’estate Bagno a mezzanotte, quest’anno la cantante ha anche ritrovato l’amore a fianco di Andrea Iannone dopo la fine della passionale e coinvolgente relazione con Marracash.

La storia con il pilota è iniziata come una semplice amicizia la scorsa estate e, mese dopo mese, i due si sono avvicinati fino ad ufficializzare di fatto la relazione anche sui social da cui, come coppia, hanno cercato di stare all’inizio lontani.

Inoltre, proprio nel 2022, la cantante ha esordito come protagonista sul grande schermo nel film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore (presentato nella sezione Orizzonti dello scorso Festival di Venezia) dopo che in passato aveva era già apparsa nella pellicola diretta da Federico Moccia – ma in un ruolo secondario – Non c’è campo.

Ok. Respira esce a due anni dall’ultima fatica discografica di Elodie, This is Elodie, album forte di singoli di grandissimo successo quali Margarita, Andromeda (brano che l’ex talento di Amici ha portato a Sanremo 2020) e Guaranà.