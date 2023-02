Elodie ed Emma, amicizia in crisi? Il “gelo” dietro le quinte a Sanremo 2023

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 10 febbraio, quarta serata: Levante sensuale e romantica

Sensuale, con una grinta pazzesca e dei look da capogiro: Elodie è stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo: attesissima sul palco dell’Ariston ha incantato con bellezza e talento. Nella serata delle cover si esibita anche Emma che, con la sua voce potente e unica, ha accompagnato Lazza. Le due un tempo erano amiche, poi qualcosa si era spezzato e il loro legame è andato un po’ in crisi. A quanto pare questo è emerso anche nel dietro le quinte di Sanremo 2023 dove,sembra, che tra le due ci fosse il gelo.

Elodie ed Emma, cosa è accaduto a Sanremo 2023

È calato il sipario su Sanremo 2023, su un’edizione pazzesca della kermesse canora, che – a giorni di distanza – fa ancora parlare di sé. Tra il bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez, la presunta crisi tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni, il caso Blanco, si inserisce ora un nuovo mistero.

Ovvero quello sui rapporti che intercorrono tra Elodie ed Emma. Se la prima è stata una delle concorrenti del Festival e ha lasciato senza fiato per i suoi look audaci e ha incantato con la sua canzone, la seconda si è esibita sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover per accompagnare Lazza. Fin qui tutto normale ma, perché c’è un ma, a quanto pare il rapporto tra le due sarebbe stato gelido.

Infatti, dopo una storia in cui Emma immortalava su Instagram Elodie, il nulla. Ma non solo. A detta del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, tra le due nel dietro le quinte non c’è stata nessuna interazione: “Hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie”.

Segnali di gelo? Per il momento nessuna delle due ha commentato ma in passato Elodie aveva parlato del loro rapporto.

Elodie, cosa aveva detto della sua amicizia con Emma

Elodie ed Emma avevano legato moltissimo ai tempi di Amici di Maria De Filippi, ma poi si sono staccate. A parlarle del perché era stata Elodie sulle pagine di Vanity Fair quando, qualche anno fa, aveva spiegato: “Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus – aveva detto – . Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”.

Poi, tempo dopo, sempre alla rivista aveva spiegato che le cose erano cambiate e che si erano riviste e riavvicinate. Mentre, sul perché avevano preso strade diverse, ha fatto maggiore chiarezza di recente ospite di Peter Gomez a La Confessione, quando ha detto: “Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”.

Ora sembra nuovamente che le cose tra le due non vadano, ma da parte loro tutto tace. Per il momento.