Ariete con Sangiovanni, gemelli diversi in nero

L’immancabile cappello nero e un look total black per Ariete che, a giacca e pantaloni larghi e sopra la caviglia, ha abbinato una camicia bianca e cravatta fucsia. In perfetto pendant con Sangiovanni con lei sul palco. Gemelli diversi, stilosissimi e un po’ scanzonati. Voto: 7