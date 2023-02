Chiara Francini, chi è lo stilista che la veste a Sanremo

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 9 febbraio, terza serata: Paola Egonu si supera tra velluto e brillanti

La capacità di tenere il palco, l’abilità retorica e la pregnanza del monologo: sono tutti gli elementi attraverso cui gli spettatori giudicano la bravura delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. A suscitare la curiosità, però, è il look delle protagoniste femminili della kermesse, che sul palco dell’Ariston hanno l’occasione di sfoggiare abiti da sogno.

E di certo lasceranno tutti a bocca aperta le scelte di stile di Chiara Francini, la “diva della porta accanto”, ironica e frizzante che non ha mai avuto paura di osare, tanto nei ruoli scelti, quanto negli abiti indossati. A Sanremo punterà tutto sull’ironia.

Chiara Francini: a Sanremo con l’ironia di Moschino

“Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco” ha dichiaro l’attrice. E non c’è designer che meglio si sposi con la simpatica verve “francinesca” di Moschino, famoso per ricoprire le proprie creazioni di slogan d’impatto e battute di spirito. Non c’è da stupirsi che proprio sul brand italiano sia ricaduta la scelta dello stylist Andrea Mennella, che accompagnerà Francini a Sanremo.

Era un falso indizio, dunque, quello delle foto di rito pre-Festival, a fianco delle colleghe Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, dove Francini è apparsa con un morbido abito Alberta Ferretti impreziosito da un guanto di pizzo firmato Gucci. Di Moschino erano già stati gli abiti scelti dalla conduttrice per l’ultima edizione di Drag Race Italia, dove la Francini ricopre il ruolo di giudice. Per il Festival è il direttore creativo Jeremy Scott a disegnare gli abiti, mentre i gioielli – anch’essi realizzati appositamente per la partecipazione a Sanremo – saranno firmati Crivelli. Ancora ignoto, invece, il brand scelto per le calzature adatte a scendere senza intoppi la tanto temuta scalinata dell’Ariston.

“Romanticismo, sensualità, indipendenza, fascino” questi gli aggettivi utilizzati dallo stylist Andrea Mennella per descrivere il look che caratterizzerà Chiara Francini a Sanremo 2023. “Sul palco vedremo una Chiara Francini un po’ diversa dal solito – ha dichiarato Mennella a Fanpage – Abbiamo scelto degli abiti molto eleganti, con tessuti molto preziosi, in grado di rispecchiare la sua personalità e la sua fisicità. Apparentemente sono look staccati, possono sembrare diametralmente opposti, ma raccontano pezzi di una storia e incarnano tutte le sfaccettature di Chiara”.

Lo stile caleidoscopico di Chiara Francini

Chiara Francini è una moderna pin-up: tipica bellezza mediterranea, smorza l’aspetto sensuale e tutto curve con un’elegante ironia. Impossibile descrivere il suo stile con un solo aggettivo, l’attrice/scrittrice/conduttrice è in grado di passare da romanticissimi abiti dal taglio vintage a completi pantaloni ultra moderni.

Il filo rosso resta sempre quello dell’ironia, che permette a Chiara Francini di indossare anche i capi più classici senza mai prendersi troppo sul serio. Tra le poche a essere in grado di sembrare una tipa alla mano anche con indosso un sensualissimo e strizzato tubino di pizzo Dolce&Gabbana, stilisti con cui Francini ha collaborato a lungo, rivestendo anche il ruolo di testimonial per la campagna mondiale del 2012.