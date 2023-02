Sanremo 2023, la scaletta della quarta serata

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 9 febbraio, terza serata: Paola Egonu si supera tra velluto e brillanti

Una quarta serata di Sanremo 2023 ricchissima di canzoni e di ospiti, quella che ci attende in diretta dal Teatro Ariston, con Amadeus e Gianni Morandi accompagnati dalla meravigliosa Chiara Francini. Un successo dopo l’altro, per la kermesse, che continua a fare incetta di ascolti. Dopo i record delle prime due serate, il conduttore e direttore artistico ha messo a segno un altro dato da far girare la testa: la terza serata ha ottenuto il 57,4% di share. Vediamo ora la scaletta dettagliata del 10 febbraio.

Chi canta: la scaletta

Si esibiscono tutti i 28 artisti in gara, qui riportati in ordine di apparizione:

Ariete e Sangiovanni: Centro di gravità permanente (Franco Battiato);

Will e Michele Zarrillo: Cinque giorni (Zarrillo);

Elodie e BigMama: American Woman;

Olly & Lorella Cuccarini: La notte vola (L. Cuccarini);

Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano): La fine;

Tananai e Don Joe: Vorrei cantare come Biagio Antonacci (Cristicchi);

Shari e Salmo: un medley di Zucchero Sugar Fornaciari;

Gianluca Grignani e Arisa: Destinazione Paradiso;

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: medley di Edoardo Bennato;

Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31;

Giorgia ed Elisa, Luce (Tramonti a nord-est), Di sole e d’azzurro;

Colapesce Dimartino e Carla Bruni: Azzurro;

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi: La forza della vita e Anima mia;

Marco Mengoni & Kingdom Choir: Let it be (Beatles);

gIANMARIA e Manuel Agnelli: Quello che non c’è;

Mr. Rain e Fasma: Qualcosa di grande (Lunapop);

Madame & Izi: Via del Campo (Fabrizio De André);

Coma_Cose e Baustelle: Sarà perché ti amo;

Rosa Chemical e Rose Villain: America (Gianna Nannini);

Modà e Le Vibrazioni: Vieni da me (Vibrazioni);

Levante e Renzo Rubino: Vivere (Vasco Rossi);

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba: Un’emozione da poco;

Sethu e bnkr44: Charlie fa surf (Baustelle);

LDA e Alex Britti: Oggi sono io;

Mara Sattei e Noemi: L’amour toujour (Gigi d’Agostino);

Paola e Chiara e Merk and Kremont: medley di Paola e Chiara;

Colla Zio e Ditonellapiaga: Salirò.

Votano in maniera congiunta la giuria della sala stampa (carta stampata e tv, radio e web), la giuria demoscopica composta da 300 elementi e il televoto. Ognuna di queste giurie ha un peso, rispettivamente, del 33, 33 e 34%. Da queste votazione emerge una classifica della serata cover, che concorre a quella finale – con il vincitore – mostrata sabato 11 febbraio.

Gli ospiti e i co-conduttori della quarta serata

Chiara Francini con Amadeus e Gianni Morandi conduce la quarta serata del Festival di Sanremo. Previsto sul palco l’intervento di Peppino di Capri, che ha saltato la sua partecipazione di giovedì per un improvviso abbassamento di voce, e il cast della serie MareFuori 3, nel quale compaiono anche i nuovi giovani Micciarella e Cucciolo. Atteso anche l’omaggio a Lucio Dalla con Gianni Morandi, mentre sul Suzuki Stage si esibisce La Rappresentante di Lista.

La classifica provvisoria

Di seguito, la prima classifica generale in ordine dalla prima all’ultima posizione (qui di seguito, il programma dettagliato della settimana):

Marco Mengoni Due vite Ultimo Alba Mr Rain Supereroi Lazza Cenere Tananai Tango Madame Il bene nel male Rosa Chemical Made in Italy Colapesce Dimartino Splash Elodie Due Giorgia Parole dette male Coma_Cose L’addio Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato Modà Lasciami Paola e Chiara Furore LDA Se poi domani Ariete Mare di guai Articolo 31 Un bel viaggio Mara Sattei Duemilaminuti Leo Gassman Terzo cuore Colla zio Non mi va Levante Vivo Cugini di Campagna Lettera 22 gIANMARIA Mostro Olly Polvere Anna Oxa Sali Will Stupido Shari Egoista Sethu Cause perse

Dove guardare il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda in diretta su Rai1 (in 4K in HQ al canale 210) dalle 20,50, prendendo la linea dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. La manifestazione è trasmessa in contemporanea su RaiPlay – per la settimana di Sanremo visibile in tutto il mondo – ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di connessione a internet (smartphone, PC, tablet, smart TV).