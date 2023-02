Sanremo 2023, chi è Shari, la fidanzata di Salmo che canta “Egoista”

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Diversi singoli e una carriera pronta a sbocciare sul palco di Sanremo 2023: Shari è stata selezionata nel corso di Sanremo Giovani e sul palco dell’Ariston porterà il brano Egoista. Una voce intensa e dal timbro inconfondibile, la giovane artista duetterà nella serata cover con Salmo (che è anche il suo autore) su un medley di brani di Zucchero. Ma è lei la fidanzata del rapper? C’è chi dice che tra i due ci sia qualcosa di più di un rapporto professionale.

Shari, a Sanremo 2023 con “Egoista”

La passione per la musica è nata quando Shari Noioso era piccolissima, a soli 10 anni infatti ha iniziato un percorso di studio concentrato su canto e pianoforte, ma – come ha raccontato in un’intervista rilasciata a RollingStone – a soli sei anni già cantava per gioco con il karaoke.

Classe 2002, il suo nome ha iniziato a essere noto nel settore quando nel 2015 è salita sul palco di Tu si que vales, arrivando a esibirsi durante la finale della seconda edizione della popolare trasmissione. Da quel momento ha preso il via la sua carriera, con la pubblicazione di cover e di un singolo di debutto e la sua partecipazione alla tournée de Il Volo. Poi la collaborazione con Benji & Fede per il suo singolo Sale e quella con Salmo per il brano L’angelo caduto.

Progetti che piano piano l’hanno portata al suo primo EP (Fake Music) e tra gli artisti in gara a Sanremo 2023, nuovamente passando attraverso le selezioni per i giovani artisti che aveva già tentato nel 2019.

Intanto sui social di Shari, che su Instagram ha già un buon seguito, ci sono soprattutto scatti di lavoro. Gli ultimi che la vedono in arrivo proprio a Sanremo, pronta per un’avventura importante.

Sul prestigioso palco della kermesse canora porterà il brano Egoista (Salmo è l’autore) e poi nella serata dei duetti si esibirà proprio con il rapper che sarà inoltre ospite della nave da crociera su cui si alterneranno diversi artisti. Solo un rapporto di lavoro tra i due? C’è chi dice che in realtà ci sia di più.

Shari, cosa c’è tra lei e Salmo

Shari è la fidanzata di Salmo? Le voci su un legame, che andrebbe oltre quello prettamente professionale, circolano da un po’. Erano i primi di gennaio quando le foto di loro due insieme a Dubai (che erano state condivise dall’account Instagram The Pipol Gossip) avevano fatto pensare che ci fosse qualcosa di più. I due erano ritratti sorridenti e in uno scatto lui era immortalato mente le baciava la guancia.

Ma più di voci e supposizioni non ci è dato sapere, perché non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito. Shari, intervistata da RollingStone in vista della ormai prossima avventura a Sanremo 2023, ha parlato soprattutto di musica relegando a una semplice frase tutto il resto: “Sul brano insieme a Salmo non posso dire niente, sul resto posso aggiungere che me le faccio scivolare addosso certe notizie – ha affermato facendo un ragionamento generale -. Non devono importarmi, sennò mi farebbero impazzire. Cerco di essere indifferente, come quando mi insultano sui social… A volte mi criticano per come parlo, per la voce bassa un po’ maschile, però me ne dicono di tutti i colori. Ma io non rispondo, passo oltre”.

Senza dubbio sarà la musica a parlare, ma Sanremo è uno show e come tutti i grandi spettacoli anche il gossip viaggia alla velocità della luce.