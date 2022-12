Sanremo, Prima Festival: perché è famoso Jody Cecchetto

Fonte: IPA Jody Cecchetto, inviato speciale di Prima Festival

È ormai una notizia certa: un giovane volto, molto amato dalla così detta Generazione Z, è l’inviato speciale di Prima Festival, la striscia che precede l’attesissimo Festival di Sanremo 2023 in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 ovviamente su Rai 1.

A Prima Festival, infatti, la conduttrice Andrea Delogu si collegherà per raccogliere le emozioni a caldo pre-esibizione dei cantanti direttamente con un inviato scelto da Amadeus in persona: Jody Cecchetto.

Chi è Jody Cecchetto, figlio d’arte ma non solo

Conosciuto e apprezzato dalla Generazione Z (con 338000 follower su Instagram e oltre mezzo milione su TikTok), Jody Cecchetto – inviato del Prima Festival – è il figlio di Claudio Cecchetto, uno dei talent scout italiani più famosi di sempre che tra gli anni ’80 e ’90 ha scoperto talenti che hanno fatto la storia della musica italiana e dello spettacolo, primo su tutti Jovanotti.

Cecchetto è anche un amico storico, nonché lo scopritore, proprio di Amadeus. Suo figlio maggiore, Jody, sembra aver ereditato dal padre la passione per il mondo dell’intrattenimento e soprattutto quella per il mondo della musica. Il ventottenne è infatti famoso per essere speaker radiofonico di Radio RTL 102,5, di Radio Zeta ed è stato conduttore dell’edizione 2022 del Power Hits Estate all’Arena di Verona e del Future Hits di Radio Zeta.

Oltre che per la sua carriera da DJ e da presentatore di eventi musicali, Jody è molto seguito tra i giovanissimi anche per essere stato il fidanzato di una delle TikToker più famose in Italia, Claudia Vedovatti. I due, dopo una relazione costellata di alti e bassi, si sono detti definitivamente addio a maggio 2022 con tanto di annuncio social in cui hanno sottolineato (e tranquillizzato i follower) di essere rimasti in buoni rapporti.

Jody Cecchetto, l’inviato speciale di Prima Festival: “Ne sono onorato”

Dal 7 all’11 febbraio 2023 sarà proprio Cody Cecchetto a intervistare i cantanti in gara del prossimo Festival di Sanremo a una manciata di minuti dalla loro esibizione e dargli la linea, subito dopo il tg, sarà la conduttrice di Prima Festival Andrea Delogu.

Lo stesso Cecchetto Jr ha dichiarato che a dargli la notizia che Amadeus, che presenterà la kermesse con co-conduttori d’eccezione, lo voleva come inviato speciale è stata una persona molto vicina a lui. “Il mio editore Lorenzo Suraci (presidente di Rtl 102.5, ndr) una mattina mi chiama e mi dice che ha ricevuto un WhatsApp da Amadeus che chiede la mia partecipazione” – ha raccontato Jody – “il giorno dopo Amadeus mi ha chiamato in prima persona, cosa che ho apprezzato moltissimo: si è anche reso disponibile per fare da tramite fra me e la squadra in Rai e mi ha detto ‘se hai bisogno chiamami”’ Sentirlo così tanto al centro dell’organizzazione mi ha dato molta sicurezza e tranquillità. Sono super carico e non ho avuto nessuna esitazione”.

Ovviamente la reazione di Jody davanti proposta di Amadeus è stata di grande felicità: “Sono contentissimo, ma soprattutto onorato ed entusiasta di poter mettermi alla prova in un luogo e in un’occasione così speciale. Il Festival è sacro per chi sogna di fare il mestiere di parlare davanti a un microfono e una telecamera, far parte di Prima Festival significa poter dire di essere parte di una grande squadra che racconta l’inizio e le anticipazioni di serate che tutti aspettano da tutto l’anno”.

“Ci tengo a portare quello che ho appreso in quest’anno dal lavoro quotidiano in radio e tutta la carica che l’atmosfera di Sanremo potrà darmi” ha dichiarato il futuro inviato che sembra, da appassionato di musica, essere anche un fautore di come il direttore artistico della kermesse sanremese abbia gestito in questi anni la scelta degli artisti in gara: “Apprezzo tantissimo che Amadeus negli anni si sia sempre più avvicinato al mondo dei giovani, non essendo mai banale e rispettando i gusti musicali e d’intrattenimento di tutti”