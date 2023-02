Chi è Will che prima di andare a Sanremo 2023 faceva il calciatore

Fonte: IPA Will, il giovane Big di Sanremo 2023

Su ventotto cantanti in gara a Sanremo 2023, sei sono le “nuove leve” che hanno avuto l’opportunità di gareggiare con i grandi della musica italiana grazie alla selezione di Sanremo Giovani.

L’idea di far “scontrare” quelle che un tempo erano le Nuove proposte tra i Big è un grande onore ma anche un grande onere per queste piccole grandi star della musica italiana, tra le quali spicca Will.

Sanremo 2023: chi è Will, il cantante ex calciatore

Il successo ottenuto a Sanremo Giovani ha portato Will direttamente nell’Olimpo dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Per il giovanissimo cantante, originario di Vittorio Veneto, tale possibilità è un enorme banco di prova su cui misurare il proprio talento e anche l’effetto che ha la sua musica su un pubblico decisamente ampio e variegato.

Classe 1999, Will (al secolo William Busetti) ha conquistato con le unghie e con i denti la partecipazione a Sanremo 2023 con il suo inedito dal titolo Le cose più importanti grazie al quale è stato tra i sei cantanti di Sanremo Giovani ad avere l’opportunità di fare il grande salto.

Se la musica, ad oggi, è l’amore assoluto di Will, il primissimo amore del cantante in realtà è stato un altro. William Busetti è infatti un grande appassionato di calcio, sport al quale ha anche giocato a un buon livello prima di mettere da parte tale passione per seguire quella, evidentemente più profonda, per la musica.

Artisticamente Will si è fatto conoscere al pubblico di suoi coetanei a partire dal 2019, quando ha iniziato a pubblicare su YouTube i propri brani. Un anno dopo è uscito il suo primo singolo, dal titolo Rosso, a cui sono seguiti Prima sera e Fiori nel deserto.

Sempre nel 2020, il – quasi – ventiquattrenne (il cantante festeggia il compleanno il 25 marzo), ha partecipato a X Factor ed è arrivato sino ai bootcamp. Pur non essendo salito sul palco dei live del talent show targato Sky, l’inedito presentato a X Factor, Estate, è diventato la prima grande hit di Will ed è stato certificato Disco di platino. La canzone è liberamente ispirata al capolavoro di Lewis Capaldi, Someone you loved.

Squisitamente pop come genere (con qualche deviazione verso il brit pop e sperimentazioni varie), Will arriva a Sanremo con alle spalle un Ep già pubblicato nel 2022, dal titolo Chi sono veramente, e con il bagaglio un tour che ha toccato le principali città d’Italia.

Tra i progetti per il futuro di Will, oltre quello di posizionarsi bene a Sanremo, c’è un nuovo tour – lo Stupido tour venti23 – legato a sua volta al nuovo album che ovviamente conterrà anche l’inedito sanremese.

Fonte: IPA

Sanremo 2023, Will: il significato dell’inedito Stupido

Il brano inedito che Will porterà a Sanremo (dove si esibirà con Michele Zarrillo nella serata dei duetti) si intitola Stupido ed è una ballad squisitamente elettronica.

In merito al pezzo, lo stesso cantante ha affermato: “È una canzone che avevo chiusa nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando si è manifestata l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto”-

“Il brano” ha raccontato l’artista “Parla, infatti, d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: raccontando le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore”.