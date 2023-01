“MareFuori 3”: chi sono i nuovi ragazzi, Micciarella e Cucciolo

Fonte: IPA Micciarella e Cucciolo di "MareFuori"

Una produzione che è partita in sordina e che, lentamente, ha raccolto i frutti di una scrittura originale degna della storia che si vuole raccontare. MareFuori giunge alla sua terza stagione con un cast di pregio assoluto, nel quale sono stati introdotti due nuovi giovani che si uniscono al gruppo consolidato dei ragazzi detenuti presso l’Istituto di Pena Minorile di Napoli, ispirato a quello originale (e reale) di Nisida. Scopriamo insieme chi sono.

Micciarella e Cucciolo, chi sono i nuovi giovani di MareFuori 3

25% di telespettatori sotto i 35 anni, mentre il 50% sono sotto i 25: questi sono i numeri di MareFuori. Un impresa di certo non semplice e che ha pochi precedenti, questa, soprattutto per un prodotto trasmesso dalla tv generalista e che si è conquistato l’affetto del pubblico morso dopo morso.

La data per la prima puntata della serie è già fissata per il 1° febbraio, con un cast che si è arricchito di due nuovi ragazzi. Si tratta di Francesco Panarella – volto di Luigi Di Meo detto Cucciolo – e di Giuseppe Pirozzi, che veste i panni di Raffaele Di Meo detto Micciarella.

Due fratelli, simili ma con obiettivi molto diversi. Raffaele è il minore tra i due, un ragazzo vinto dal rapporto problematico con la madre e dai suoi 15 anni vissuti tutti all’insegna dell’eccesso e del pericolo. Ha un modello al quale ispirarsi: suo fratello Luigi, che per lui non è solo un idolo ma anche un padre, un confidente e un complice.

Luigi ha invece 17 anni e un fisico perfetto, da modello. Nonostante la giovane età, ha già le idee pericolosamente chiare sul suo futuro, con l’obiettivo di scalare il clan Ricci. È legatissimo a suo fratello e darebbe la vita pur di proteggerlo.

Quando va in onda MareFuori 3

La terza stagione è conclusa e pronta per la messa in onda dal 1° febbraio su RaiPlay. Come abbiamo anticipato, la serie è trasmessa secondo una programmazione atipica. Si parte infatti con i primi 6 episodi in streaming, mentre il debutto su Rai2 è per il 15 febbraio con due episodi a settimana. Su RaiPlay sono inoltre disponibili tutti gli episodi precedenti, fruibili anche sulla piattaforma di streaming Netflix.

Il filo conduttore di tutto il racconto è ancora l’amore, in particolare quello tra la direttrice dell’Istituto – interpretata da Carolina Crescentini – e il Comandante della Polizia Penitenziaria impersonato da Carmine Recano. Non mancano, poi, le tormentate passioni tra i più giovani.

La trama e le novità di MareFuori 3

Nella terza stagione, a dirigere l’Istituto è ancora Paola Vinci (Carolina Crescentini, qui le foto del suo look alla presentazione), sempre più forte della fiducia dei ragazzi che ha conquistato con fatica. Immancabile, poi l’amore, quello che la lega a Massimo (Carmine Recano), ancora diviso e in conflitto tra vita privata e professionale.

L’amore è ancora il sentimento che smuove Filippo (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani), pronti per vivere il loro legame nel mondo esterno, con tutti gli oneri e gli onori che questo comporta. Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo, si trova invece a valutare una nuova possibilità. La sorella di Ciro, invece, cova vendetta: il suo obiettivo è quello di uccidere Carmine, per vendicare la morte di suo fratello.