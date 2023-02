Sanremo 2023, chi sono i Colla Zio e perché si chiamano così

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

In occasione del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha voluto scommettere sui giovani. E, tra i giovanissimi artisti che si esibiranno per la prima volta sul palco dell’Ariston, ci sono anche i Colla Zio. La loro collaborazione parte da Milano nel 2019, anno di formazione della band, e il loro nome artistico è decisamente sorprendente. Conosciamo meglio questo quintetto, che porterà una ventata di freschezza ed energia sul palco con il brano Non mi va.

Chi sono i Colla Zio: l’incontro nel 2019 e la scelta del nome d’arte

Il Festival di Sanremo è da sempre una vetrina importantissima per mettere in mostra il proprio talento, un vero e proprio trampolino di lancio per farsi conoscere al grande pubblico. Lo sanno bene i Colla Zio, giovanissima formazione milanese che esordirà proprio al Teatro Ariston in questa nuova, attesissima edizione. Saranno tra i Big fortemente voluti da Amadeus, ma la loro scalata al successo parte dal 2019, anno in cui questi 5 giovani ragazzi hanno deciso di unire le proprie forze e dare vita, per l’appunto, ai Colla Zio.

Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni: sono loro i protagonisti di questa collaborazione artistica che, sebbene sia nata solo 4 anni fa, può già vantare un discreto successo. Il loro progetto musicale ha preso il via a Milano: tra i primi singoli pubblicati figurano Bibite, Americana e Fuori il petto. Il loro EP di debutto è datato 2021 e s’intitola Zafferano, da cui viene estratto il singolo di successo Gremolada. Il 2022 è l’anno della prestigiosa collaborazione con i Selton sulle notte di Chiara, per poi aprire i concerti di illustri artisti tra cui Blanco e gli Psicologi.

Ma perché “Colla Zio?” A spiegare l’origine del nome d’arte sono i diretti interessati che, intervenuti oggi pomeriggio in video-collegamento con Oggi è un altro giorno, hanno risposto alla curiosità di Serena Bortone: “Perché è un’asserzione. Quando si vuole fare una colletta, comprare qualcosa insieme, si va uno per uno dai ragazzi e si dice ‘Colla zio’“.

I Colla Zio sbarcano a Sanremo: il debutto con “Non mi va”

Con il Festival di Sanremo i Colla Zio si apprestano a spiccare il volo, a fare il salto definitivo verso il successo. Mai come quest’anno Amadeus ha voluto scommettere sui giovanissimi (molti Big, infatti, debutteranno sul palco dell’Ariston proprio quest’anno). Il gruppo milanese l’anno scorso ha preso parte al concorso Area Sanremo, aggiudicandosi un posto per la finale di Sanremo Giovani. E proprio nel corso della finale sono stati selezionati, assieme a Will, Olly, Sethu, Gianmaria e Shari per partecipare di diritto tra i Big in gara.

La loro partecipazione al Festival arriva con il brano Non mi va, che promette di portare una ventata di energia e freschezza sul palco grazie alla loro esplosività. Inoltre, nella serata delle Cover, i Colla Zio si esibiranno al fianco di Ditonellapiaga (grande scoperta della passata edizione in coppia con Donatella Rettore), con cui interpreteranno Salirò di Daniele Silvestri.

Gli ingredienti per fare un figurone ci sono tutti: ora i Colla Zio, grazie all’opportunità Sanremo, potranno esaudire uno dei più importanti sogni della loro vita.