Come togliere la colla dal vetro: dall’aceto all’alcol

Le etichette su bottiglie e barattoli di vetro sono micidiali: come togliere la colla che lasciano? Ecco alcune tecniche infallibili per rimuovere ogni residuo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come rimuovere la colla dal vetro

Togliere la colla dal vetro sembra un’impresa impossibile, invece bastano pochi accorgimenti per eliminare anche i residui più ostinati. Come fare? Innanzitutto, bisogna capire qual è il problema: un conto sono quei pezzetti di adesivo che rimangono sulle bottiglie o sui barattoli dopo aver tolto un’etichetta (come succede spesso quando si acquista qualche oggetto di vetro), mentre ben diversa è la situazione se, mentre stavate facendo un po’ di bricolage, vi è caduta della colla a caldo o del super attack su qualche superficie di vetro. Vediamo tutte le soluzioni più utili per risolvere il problema.

Come togliere i residui di adesivo dal vetro

Il primo caso è sicuramente quello più frequente – e fastidioso: avete appena comprato dei nuovi barattoli di vetro o dei bellissimi bicchieri, ma le etichette adesive sono ostinatamente attaccate e, per toglierle, vi accorgete che rimangono molti residui di colla sulla superficie. Non è solo un fattore estetico, perché quella colla resta appiccicosa (quindi è davvero spiacevole dover maneggiare l’oggetto in questione) ed è un ricettacolo di polvere e sporcizia. Insomma, dovreste proprio cercare di rimuoverla il prima possibile. Come fare? Ci sono diversi trucchetti utili, scopriamoli insieme.

Acqua calda e sapone

Un dei rimedi più semplici (e spesso efficaci) è utilizzare l’acqua calda, assieme a qualche goccia di sapone. Prendete una spugnetta, bagnatela bene e aggiungete un po’ di detersivo per piatti – che ha un’ottima azione sgrassante – o di sapone di Marsiglia. Iniziate a strofinare bene sulla parte in cui sono rimasti dei residui di colla, tornando a bagnare di quando in quando la spugnetta. Probabilmente vi servirà un po’ di pazienza, ma il risultato è quasi sempre assicurato: nel giro di qualche minuto, sarete riusciti a togliere ogni traccia di adesivo. Non vi resta che risciacquare abbondantemente, e il gioco è fatto.

Acqua e pellicola trasparente

Se avete un po’ di tempo a disposizione, potete provare con un’altra soluzione molto efficace, che sfrutta ancora una volta il potere della semplice acqua calda. Immergete l’oggetto in vetro in una bacinella, in modo che la parte con i residui di adesivo si bagni completamente, quindi coprite la zona da trattare avvolgendola con uno strato di pellicola trasparente, come quella utilizzata comunemente in cucina. Lasciate agire per qualche ora, così che l’acqua calda ammorbidisca la colla rimasta sul vetro: infine, togliete la pellicola e rimuovete le ultime tracce di adesivo con una spugnetta bagnata.

Aceto di vino bianco

A volte l’acqua non è sufficiente, soprattutto se avete un po’ più di fretta. Potete allora provare con qualche vecchio rimedio della nonna, che fa uso di ingredienti semplici, presenti praticamente in tutte le dispense. In questo caso, vi servirà solo dell’aceto di vino bianco, un prezioso alleato in tantissime faccende domestiche (dal bucato all’igiene delle superfici). Imbevete un dischetto di cotone o un batuffolo d’ovatta nell’aceto e strofinate bene sulla porzione di vetro in cui sono rimasti dei residui di colla. Nel giro di qualche minuto, verranno via come per miracolo.

Alcool

Un’alternativa super efficace all’aceto è l’alcool denaturato, quello che viene spesso usato per le pulizie domestiche. Agendo come un solvente, riesce infatti ad eliminare ogni traccia di adesivo da diverse superfici, tra cui il vetro. Bagnate un dischetto di cotone o un batuffolo di ovatta con un po’ di alcool e iniziate a strofinare con movimenti circolari, cercando di coprire tutti i residui di colla. Vi basteranno pochi minuti per ottenere un risultato perfetto.

Acetone

Infine, se l’adesivo sembra essere proprio ostinato, potete provare con l’acetone. Anche questo è un potente solvente (d’altra parte, riesce a rimuovere lo smalto dalle unghie!), quindi è super efficace sulla colla. Come abbiamo già visto, non dovete far altro che usarlo con un dischetto di cotone o un batuffolo di ovatta, strofinando bene sulla parte interessata. Ricordate di premere bene mentre strofinate, in modo che l’acetone riesca a rimuovere anche i più piccoli residui di adesivo. Infine risciacquate abbondantemente.

Colla a caldo e super attack: come rimuoverle dal vetro

Diversa è la situazione se avete inavvertitamente versato della colla a caldo o del super attack su una superficie di vetro. In questo caso, tempestività è la parola chiave: se riuscite ad agire prima che la colla si asciughi, vi basterà anche un semplice panno bagnato per rimuoverne ogni traccia. E se invece si sta seccando o è ormai completamente indurita? Nessuna paura: vediamo qualche soluzione utile per risolvere definitivamente il problema.

Acqua calda

Se la colla non è ancora del tutto secca, prendete una spugnetta e bagnatela con acqua calda, quindi iniziate a strofinare con forza. Potete ripetere l’operazione più volte, finché non sarete riusciti ad eliminare ogni residuo di adesivo. Se invece la colla si è completamente indurita, come prima cosa grattate via l’eccesso con un raschietto o con la punta di un coltello. Quindi prendete un panno, bagnatelo in acqua molto calda e avvolgetelo attorno all’oggetto di vetro. In questo modo, i residui di adesivo dovrebbero ammorbidirsi e venir via facilmente.

Ghiaccio

Se il caldo non ha funzionato, provate con il freddo (naturalmente aspettando che il vetro torni a temperatura ambiente, per evitare che si rompa per lo shock termico). Prendete un cubetto di ghiaccio e premetelo con forza sulla colla ormai secca che ha aderito al vetro. L’adesivo dovrebbe così congelarsi nel giro di qualche minuto, diventando facilissimo da rimuovere: potete semplicemente toglierlo con una spugnetta oppure usare la punta di un coltello per staccarlo dalla superficie. È un trucchetto davvero banale, ma molto efficace.

Solventi

Infine, potete usare i solventi che, come abbiamo visto, sono in grado di sciogliere i legami della colla: tra i più impiegati ci sono l’aceto di vino bianco, l’alcool, l’acetone, il lubrificante spray e persino il liquido per accendini, oltre a quelli disponibili in commercio e appositamente studiati per questa funzione. Scegliete quello che avete a portata di mano, applicatene un po’ con un dischetto di cotone o un batuffolo di ovatta, strofinate bene sull’area in cui si trovano i residui di adesivo e attendete che faccia effetto. Infine risciacquate per eliminare le ultime tracce di colla.