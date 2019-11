Elodie, la confessione su Marracash e la pace (finalmente) con Emma Marrone

editato in: da

Elodie racconta per la prima volta l’amore per Marracash e svela di aver fatto pace con Emma Marrone, dopo la lite avvenuta al termine di Amici. Oggi la 29enne è una delle cantanti più amate del momento, arrivata al successo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi dove a sostenerla più di tutti era stata proprio la Marrone, convinta di trovarsi di fronte a un grande talento.

Dopo la fine del talent, Elodie ed Emma erano diventate inseparabili sino alla decisione da parte della giovane cantante di distaccarsi dall’amica per cercare la sua strada. Una scelta sofferta che aveva portato le due artiste a scontrarsi e litigare. Oggi però le cose sono finalmente cambiate e a svelarlo è stata proprio Elodie che ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha confessato di aver ricucito il suo rapporto con la Marrone.

La cantante salentina è reduce dalla battaglia contro il cancro ed è pronta a scalare le classifiche con l’album Fortuna. Elodie invece sta vivendo un periodo particolarmente fortunato sia dal punto di vista della carriera che dell’amore grazie all’incontro con Marracash. “Ci siamo riavvicinate – ha confessato parlando di Emma -, incontrate, l’ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore. Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo – ha ammesso -, ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c’è. Serviva tempo per capirci. È un buon momento per tutto, quando hai l’amore ti viene tutto meglio”.

Elodie non potrebbe essere più felice e ad avvicinarla a Marracash è stata proprio la musica. I due infatti si sono conosciuti durante le riprese del video musicale di Margarita, il singolo che hanno realizzato insieme.

“È venuta prima lei, ci ha permesso di conoscerci – ha raccontato -. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. […] Tutti abbiamo dei metodi, quel mezzo incantesimo che serve a vendere la parte più bella di noi. Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”.

La conferma della love story, dopo tante indiscrezioni, è arrivata con un bacio mozzafiato postato su Instagram. “Mai pubblicato foto così in vita mia – ha detto Elodie -, ma eravamo in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui”.