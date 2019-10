Elodie e Marracash, bacio mozzafiato su Instagram: “Niente da aggiungere”

editato in: da

Un bacio appassionato su cui, come recita la didascalia del post, non c’è veramente ‘niente da aggiungere’. Elodie racconta, con un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram, il momento magico che sta vivendo accanto al compagno Marracash, per la gioia dei tantissimi fan e dei follower dei due giovani musicisti.

L’ex concorrente di Amici ormai è una cantante amata e affermata e ha trovato il suo spazio nel panorama musicale italiano, ma insieme al successo professionale, oggi la sua felicità è completata da una storia d’amore travolgente che, da qualche mese, la lega al collega Marracash.

A svelare la storia tra i due musicisti erano stati, quest’estate, alcuni scatti rubati che li ritraevano in atteggiamenti inequivocabili, mentre si scambiavano gesti affettuosi. Da quel momento i due interessati non si sono affannati a smentire o negare niente, ma hanno vissuto il loro rapporto con riservatezza, tenendolo il più privato possibile, per proteggere il sentimento che stava nascendo.

Oggi la coppia si sente evidentemente più sicura di quel sentimento e lo vive con maggiore consapevolezza e serenità. Solo poche settimane fa, ospite di Mara Venier a Domenica In, a precisa domanda della conduttrice: “Sei innamorata?” Elodie aveva risposto con un grande sorriso e gli occhi che le brillavano “Sì, sono innamorata di Marracash”.

Alle parole, ora più che mai, seguono i fatti, quelli testimoniati da una foto che non ha veramente bisogno di ulteriori commenti perché dice tutto del feeling che lega i due artisiti. Lo scatto postato su Instagram dalla cantante ha scatenato comprensibilmente i fan e provocato tanti commenti, complimenti e affetto.

Nell’immagine postata sul social, Elodie è ritratta mentre bacia appassionatamente il suo compagno. I due sono abbracciati l’uno all’altra nello scenario magnifico di una spiaggia di Zanzibar dove la coppia sta trascorrendo una vacanza da sogno immersa nella natura e, a giudicare dal bacio pubblicato, la loro passione sembra davvero alle stelle.

Anche nelle loro stories Elodie e Marracash stanno raccontando questi giorni passati insieme in quello che è un vero e proprio paradiso terrestre: spiagge bianchissime, mare cristallino, relax e tramonti infuocati, tutto quello che si può desiderare per una romantica fuga d’amore che i due innamorati stanno, evidentemente, vivendo al massimo.