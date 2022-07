“L’ho delusa”. Elodie ed Emma, il motivo della rottura svelato dopo anni

Fonte: IPA Elodie in rosa coperta di paillettes: per la sfilata di Valentino sceglie le maxi zeppe

Elodie è ormai sulla cresta dell’onda, lei che ha saputo coltivare un innato talento, trasformandosi in breve nella “Rihanna italiana”, come alcuni amano considerarla. Una performer a trecentosessanta gradi che, anche a distanza di anni, non può che ricordare il periodo trascorso ad Amici di Maria De Filippi, lì dove tutto è iniziato. Un momento cruciale della sua vita che Peter Gomez nell’ultima puntata de La Confessione, in onda su Nove, non ha potuto far altro che rimembrare. Con un’attenzione particolare al rapporto con Emma Marrone, all’inizio sua grande complice e con la quale, poi, qualcosa sembra essersi incrinato.

Elodie, il motivo della rottura con Emma Marrone

L’amicizia tra Elodie ed Emma Marrone sembrava inossidabile. Quando la cantante è uscita da Amici, in Emma ha trovato non solo una persona fidata, ma anche un’artista disposta a sostenerla nel proprio lavoro, tanto da produrre il suo primo album musicale da solista. La loro è stata una di quelle amicizie tra celebs che ci ha fatto sognare, nel nome della “sorellanza” tanto cara a entrambe, sempre dalla parte delle donne.

Eppure ai tempi qualcosa è andato storto ed Elodie ne ha nuovamente parlato a La Confessione di Peter Gomez, ospite del finale di stagione in onda su Nove. In passato aveva raccontato di problemi e incomprensioni legati al lavoro, ma stavolta ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito al reale motivo della rottura con Emma.

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati – ha detto Elodie nell’intervista -. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”. Un litigio dovuto a una diversa visione della vita e del lavoro, dirompente al punto da tenerle separate a lungo.

Elodie ed Emma, in che rapporti sono oggi

Le amicizie spesso si fondano su equilibri tanto sottili da potersi incrinare e spezzare per una semplice incomprensione. Casi come quello di Elodie ed Emma dimostrano che può accadere a chiunque, sebbene resti un affetto sul quale non si può discutere. Lo ha ribadito proprio Elodie nell’intervista con Gomez, spiegando che ancora oggi con Emma c’è un buon rapporto, seppur meno intenso rispetto agli inizi.

In una precedente intervista a Vanity Fair, la cantante romana aveva speso parole bellissime per la collega, reduce dalla sua dura battaglia contro il cancro. “Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore“, aveva detto ribadendo con forza quanto grande fosse la stima nei confronti di Emma.

L’amore può assumere forme diverse (come insegna proprio Elodie a proposito della storia con Marracash), la vita può prendere direzioni inaspettate e, infine, portare due persone a separarsi. E succede proprio a tutti, anche a due amiche inseparabili come Emma ed Elodie che, sebbene abbiano fatto pace dopo anni di gelo, continuano a vivere esistenze parallele. Tutto può accadere e chissà se in futuro le due artiste decideranno di seppellire definitivamente l’ascia di guerra e regalarci un brano a due voci.