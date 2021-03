Ultimo e Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi: la love story su Instagram

editato in: da

Heather Parisi, la figlia Jacqueline è splendida: la somiglianza è impressionante

Da qualche giorno si vociferava del possibile flirt tra Ultimo e la giovanissima figlia di una famosa showgirl, Heather Parisi: ora proprio il cantante ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando alcune foto che lo ritraggono assieme a Jacqueline Luna. A quanto pare, tra i due è scoppiato l’amore.

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è diventato uno dei giovani talenti più apprezzati del panorama musicale italiano: vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte, l’anno successivo ha calcato nuovamente il palco dell’Ariston tra i Big, aggiudicandosi una meritatissima seconda posizione. Da quel momento, il suo successo si è propagato a macchia d’olio e il cantante ha conquistato tutti, facendo breccia soprattutto nei cuori di tantissime fan.

Per molto tempo, Ultimo è stato sentimentalmente legato a Federica Lelli. Tuttavia, probabilmente anche a causa degli impegni professionali che hanno sempre più allontanato da casa il giovane artista, tra i due qualcosa si è rotto. Anche se in molti hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma, Ultimo sembra aver ormai definitivamente archiviato la relazione con la sua ex storica. Ora, infatti, il suo cuore è tornato a battere più forte per un’altra, bellissima ragazza.

Lei è Jacqueline Luna Di Giacomo, e in molti la conoscono già. Classe 2000, la giovane è nata dall’amore tra Heather Parisi e il suo ex Giovanni Di Giacomo, una storia conclusasi ormai parecchi anni fa. Secondogenita della cantante e showgirl (la Parisi ha avuto la sua prima figlia con Giorgio Manenti, quindi due gemelli dalla relazione con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin), Jacqueline somiglia molto alla mamma ed è davvero splendida.

Inizialmente, sul suo flirt con Ultimo circolavano solo alcune indiscrezioni. I primi indizi sono arrivati sui social: i due hanno infatti condiviso alcune storie di Instagram in cui si stavano godendo una magnifica gita in barca, mostrandosi abbracciati. Solo nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata la conferma della loro storia d’amore. Il cantante ha pubblicato una foto che lo ritrae in un tenero bacio con Jacqueline, nella cornice di uno splendido tramonto in riva al mare.

Contemporaneamente, la giovane figlia della Parisi ha condiviso sul suo profilo Instagram qualche altro scatto della loro vacanza in barca, dove è impossibile non notare una forte complicità. È nato dunque un nuovo amore, e i due ragazzi sembrano più felici che mai.