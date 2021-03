Heather Parisi, Ultimo innamorato della figlia: gli indizi su Instagram

editato in: da

Sarebbe amore fra Ultimo e Jaqueline Luna, la figlia di Heather Parisi. Ai fan del cantante romano non sono sfuggiti i numerosi indizi apparsi su Instagram che raccontano il legame con l’attrice. Sia la giovane che Ultimo infatti hanno postato nelle Stories dei video in cui sono insieme in barca, fra mare e musica.

Biondissima e con un viso da bambola, Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi, frutto del suo amore per Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. La ragazza si divide fra gli Stati Uniti, dove studia recitazione, e Roma, dove risiede il papà. Ha un legame speciale con la sorella maggiore, Rebecca Jewel Manenti, primogenita della showgirl, avuta da Giorgio Manenti.

La ragazza, che presto compirà 21 anni, è stata avvistata insieme al cantante. Su Instagram entrambi hanno pubblicato foto e video che raccontano una gita al mare. Da sempre riservata e lontana dai riflettori, qualche anno fa Jaqueline Luna era finita al centro dei gossip per via di alcune dichiarazioni, rilasciate sui social, che lasciavano intendere che i rapporti con la madre fossero tesi.

Tutto era iniziato quando la Parisi era stata ospite del salotto di Barbara D’Urso insieme al marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan con cui vive a Hong Kong. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aveva scritto la ragazza nelle Storie di Instagram. In seguito la giovane aveva risposto alle polemiche sollevate da alcuni hater che la accusavano: “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa – aveva scritto -. Ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta. Come tu ovviamente non sai ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia. I motivi non ti riguardano e scrivendo ciò che stai scrivendo dimostri di essere una totale idiota, non al corrente dei fatti. Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre”.

A unire Jacqueline Luna a Ultimo è senza dubbio la riservatezza. Il cantante, dopo l’addio a Federica Lelli, sua storica fidanzata, aveva scelto di dedicarsi completamente alla musica. L’incontro con la figlia di Heather Parisi però potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso e l’occasione per tornare a sorridere.