I 60 anni di Heather Parisi: carriera e amori dell’americana più amata della tv

Heather Parisi compie 60 anni: da 40 l’americana più amata della tv, nella sua vita ha avuto enormi soddisfazioni ma anche diverse difficoltà. Dai primi successi in Italia, dove era arrivata con una borsa di studio di danza, a soli 19 anni, all’enorme successo degli anni ’80, come ballerina (i tanti Fantastico) e cantante di hit televisive da record, da “Cicale” a “Crilù”. E poi la rivalità con Lorella Cuccarini, i disturbi alimentari e la violenza famigliare subita e solo recentemente confessata. Le prime due figlie nate negli anni '90 e 2000, i gemelli avuto a 50 anni e infine la nuova vita, e famiglia, a Hong Kong. Heather il 27 gennaio 2020 ha soffiato su 60 candeline ma per noi resterà sempre, al netto delle polemiche social degli ultimi anni, la ballerina più snodata e invidiata della tv, compagna di tanti sabati sera italiani negli anni ’80 e ‘90