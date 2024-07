Ultimo, sorpreso dai suoi fan in mezzo al mare di Tropea, si è unito a loro in un momento autentico e indimenticabile. Niccolò, cuore d'oro

Immaginiamo di trovarci in mare aperto, di stare facendo un boat party e di adocchiare la barca del nostro idolo. Non è un sogno, ma la realtà: è quanto accaduto a Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e ad altri giovani che hanno avuto l’occasione – e la fortuna – di vivere un momento del tutto improvvisato. Il cantante “del popolo”, che non si tira mai indietro, svegliato dai suoi fan. Applausi.

Ultimo canta con i fan nel mare di Tropea

“Stavo dormendo dopo pranzo in mezzo al mare della Calabria. Sento diversi gommoni suonare il clacson con le mie canzoni e mi sveglio. Scendo e trovo tutto questo. Puoi chiamarlo amore”. Queste sono le parole di Ultimo, riportate nel suo profilo Instagram in un reel che è diventato già virale. Si sta ritagliando un periodo per sé – ed è uno dei più magici, dal momento in cui la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta – eppure non rinuncia mai a stare con i fan, neanche in un momento così intimo.

Stava riposando sulla sua barca quando, all’improvviso e in modo del tutto non organizzato, alcuni fan, in vacanza con ScuolaZoo, gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto, riproducendo le canzoni dell’artista a tutto volume. L’incontro non è stato organizzato ed è per questo che è tanto magico, spontaneo e autentico: il legame di Ultimo con i suoi fan, poi, è noto a tutti. E così Niccolò si è unito a loro, in un momento che descrivere di gioia è anche poco, considerando che è un evento rarissimo.

Questa non è la prima volta che Ultimo si ritrova protagonista di momento fortuiti e casuali insieme agli amati fan. A giugno, infatti, tra una pausa e l’altra per i concerti, ha incontrato un fan in mare aperto che ha persino nuotato pur di scattarsi un selfie con il suo idolo. E, sempre a Tropea, alcuni fan lo hanno raggiunto con una moto d’acqua. E, nonostante il desiderio di privacy e intimità, Niccolò non ha mai negato un saluto o una foto a nessuno, dimostrazione che la sua forza sono i suoi fan.

Il successo di Ultimo e la dolce attesa di Jacqueline Luna Di Giacomo

Tutti lo amano, meno la stampa. Ma Niccolò Moriconi non ne ha bisogno: è semplicemente un fenomeno e il suo lato umano parla per lui. E questo è un periodo a dir poco indimenticabile, vista la dolce attesa di Jacqueline Luna Di Giacomo. Dopo una prima indiscrezione circolata sui social, alla fine l’annuncio è arrivato allo Stadio Olimpico durante l’ultima data del suo tour. “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”, ha detto Niccolò allo stadio, prima di vedere Jacqueline Luna e il suo pancino. Il singolo Altrove è dedicato proprio a lei: “Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove”. Una coppia che si è conosciuta nel 2021, e da allora è inseparabile: il primogenito sarà un maschietto e dovrebbe chiamarsi Edoardo, un caro amico di Niccolò la cui vita è stata spezzata troppo presto.