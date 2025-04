Matteo Paolillo di Mare fuori pubblica Sotto la pelle, il nuovo singolo

Fonte: IPA Matteo Paolillo

Nuova avventura musicale per Matteo Paolillo che, oltre ad aver dimostrato grande talento attoriale in Mare fuori, continua a portare avanti il suo percorso artistico anche a livello sonoro con un nuovo singolo intitolato Sotto la pelle.

Il pezzo, tra barre rap e un beat capace di rimanere in mente fino all’ultimo secondo, è un nuovo racconto di uno spaccato delle nuove generazioni: il momento in cui si deve dire addio e accettare la fine di qualcosa che rimane impresso sotto la pelle.

Matteo Paolillo pubblica “Sotto la pelle”, il nuovo singolo

Matteo Paolillo continua a far parlare di sé. L’attore e cantante che ha saputo regalare grandi emozioni ai fan di Mare fuori con la sua interpretazione di Edoardo Conte e la scrittura di O mar for, canzone che è diventata sigla indimenticabile della storia in puntate, è tornato con un nuovo singolo dopo il suo EP Edo – Ultimo Atto.

Il nuovo pezzo si intitola Sotto la pelle: un brano che fotografa un momento importante per la crescita di chiunque abbia vissuto un sentimento importante che è però arrivato al termine. La canzone, scritta insieme a Gianmarco Grande, Marco Cantagalli e Matteo Cantagalli, racconta infatti quella sensazione di nostalgia che si vive quando siamo obbligati a fare i conti con la fine di un amore che rimane in testa attraverso ricordi che appaiono indelebili.

Una sfida interiore utile a crescere per poter andare avanti in un messaggio che racconta qualcosa della generazione di Paolillo, che ha spiegato: “Volevo raccontare la solitudine di noi giovani e di quanto sia complicato fare i conti con la parola fine, in questo brano i ricordi si intrecciano con il presente e vuole essere anche un moto di leggerezza per andare avanti”.

Il testo di “Sotto la pelle”

Ehi

Ora dove sei

Quando mi dicevi ci vediamo presto

Intendevi mai più

Ehi

Ti volevo dire

Sono andato al mare

Per dimenticare

Però l’acqua no

Non era blu

Le mie mani che

Le mie mani che

Tremano

Mille storie che

Mille storie che

Parlano di te

Ultima notte

Un pianoforte

La luna piena

L’ultima volta

Una valigia

La tua schiena

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

È che proprio non siamo simili

Siamo bravi a restare in bilico

È per questo che ho le vertigini colpa dei brividi chiuso capitolo

Ma so che non tornerà

Il vento in faccia

Una carezza

In motocicletta

Il cuore a 100 all’ora

Le mie mani che

Le mie mani che

Tremano

Mille storie che

Mille storie che

Parlano di te

Ultima notte

Un pianoforte

La luna piena

L’ultima volta

Una valigia

La tua schiena

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

So che mi resterai sotto la pelle

Come un tatuaggio

Sotto le stelle

Abbiamo pianto

Riso a crepapelle

Ballato scalzi

In mezzo alla gente

Ti porterei dei fiori

Ma a cosa serve?

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima