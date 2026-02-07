Tutta la verità sulla vita privata di Matteo Paolillo, che non ha fatto nomi ma ha spiegato ampiamente come stanno realmente le cose

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Matteo Paolillo è uno dei volti più riconoscibili tra i giovani attori italiani di questa generazione. Deve la sua fama a Mare Fuori, ma nella sua breve carriera ha avuto la bravura di diversificare e distanziarsi dalla fiction Rai.

Si è infatti dedicato a personaggi ben diversi, così come alla musica. Ha di fatto mostrato un ampio bagagliaio di capacità, anche se in tempi recenti ha destato interesse principalmente per le voci di gossip che lo vedono protagonista.

Matteo Paolillo fidanzato

Ospite nello studio di Verissimo, Matteo Paolillo si è messo a nudo su vari aspetti. Spazio anche per l’amore, che interessa fortemente le sue fan. Si vocifera ormai da un bel po’ che possa avere una storia con Jacqueline Luna Di Giacomo.

Un gossip che a molti è apparso assurdo e che, proprio per questo, ha generato grande scalpore. La giovane figlia di Heather Parisi è infatti compagna del cantautore Ultimo. I due sono inoltre diventati genitori sul finire del 2024.

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Matteo Paolillo, che però non ha minimamente fatto nomi. Quanto dichiarato a Silvia Toffanin, però, è decisamente bastato a spiegare quanto improbabili siano certe dicerie.

“I gossip mi fanno sorridere. Tante cose sono del tutto inventate. Posso dire che sono innamorato e felice. Non mi piace parlare molto di certe cose, che voglio restino private. È però qualcosa di bello e non c’è nulla di male. Stiamo insieme da due anni ormai. Ci siamo conosciuti all’estero”.

Non conosciamo dunque il nome della sua compagna, ma l’idea che Jacqueline Luna Di Giacomo, durante la propria gravidanza, abbia intrapreso una relazione segreta, è a dir poco assurdo. Bastano le tempistiche, dunque, a spegnare qualsiasi polemica.

Il percorso di Matteo Paolillo

L’amore per la recitazione è esploso a scuola, ha rivelato Paolillo. Sapeva di voler provare a diventare un attore da quando aveva appena 13 anni. Una scelta che oggi lo ha ripagato, di certo, ma che preoccupava i suoi genitori: “Io però non avevo dubbi”.

La determinazione è stata una bussola costante nella sua vita, spiega. A 18 anni poi il salto decisivo. Si è infatti trasferito a Roma, studiando sia recitazione che musica. Ha così costruito con pazienza la propria identità artistica.

“I miei genitori sono lontani dal mondo dello spettacolo, ma non da quello dell’arte. Curano i fiori e lo trovo bellissimo. C’è una cura nella creazione”.

Il successo, inevitabilmente, ha cambiato il modo in cui il mondo lo guarda. Mare Fuori lo ha spinto ad avvertire una trasformazione nella sua quotidianità. Non è lui a essere cambiato ma lo è la sua percezione delle persone.

Piedi dunque ben piantati in terra, nonostante tutto ciò che è accaduto in questi anni. In questo lo aiuta anche la sua famiglia, presente e affettuosa. Ha poi un dolce pensiero per le sue nonne, per le quali prova un amore incondizionato. Ha però una preferita ed è nonna Bruna. Un ragazzo come tanti, dunque, che mostra sempre più una spiccata sensibilità. Certe dinamiche dello spettacolo non lo scalfiscono e chi lo apprezza spera resti così per sempre.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp