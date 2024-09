Barbara D’Urso, da Memo Remigi a Michele Carfora, tutti i suoi amori

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata sul fronte della sua vita privata. Sembra un po’ un controsenso, tenendo conto di quanto fosse esposta, almeno fino a poco tempo fa. Sempre presente in Tv e pronta a far parlare di sé, ma soltanto per il suo lavoro a schermo. Dietro le quinte, invece, grande riservatezza (per quanto possibile). Negli anni però svariate informazioni sono trapelate. Possiamo dunque indicare tutti gli uomini che le hanno fatto battere il cuore, tra quelli noti.

I matrimoni di Barbara D’Urso

Se in merito alle relazioni circolano numerosi rumor, al fianco di notizie certe, non ci sono dubbi invece per quanto riguarda i due matrimoni della celebre conduttrice. Sappiamo che è stata legata a lungo con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Nello specifico il loro amore è proseguito dal 1982 al 1993.

Da questo grande amore sono nati due figli. Nel 1986 ha dato alla luce Gianmauro e nel 1988 è nato Emanuele. Il secondo matrimonio è stato invece celebrato nel 2002. Il suo secondo marito è stato il ballerino Michele Carfora. Un’unione conclusasi ben presto, con la separazione sopraggiunta nel 2006 e il divorzio nel 2008.

Gli altri amori

Il cuore di Barbara D’Urso non ha battuto soltanto per due persone, questo è certo. Un amore eterno per i suoi figli, certo, ma chi le è stato al fianco, al di là dei due mariti citati? Nonostante i quasi 20 anni di differenza, tra il 1976 e il 1980 Barbara D’Urso è stata fidanzata con Memo Remigi. Al tempo avevano lui 38 anni e lei 19 anni.

In merito a questa storia, ecco le parole della diretta interessata: “Per me è stato più un padre che un compagno”. Particolarmente affascinata dal mondo della musica, si è parlato tanto nel corso degli anni delle sue relazioni con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Il tutto agli inizi degli anni ’80, quando ha vissuto degli amori travolgenti.

Non si tratta di rumor, sia chiaro, dal momento che è stata la stessa interessata a rivelare alcuni dettagli: “Vasco era uno spettacolo. Bello come il sole, magro, sano”. Un sentimento che avrebbe lasciato il segno nel Blasco nazionale. Si dice infatti che proprio lei lo abbia ispirato nella scrittura di Brava. In tutti questi anni, però, non sono mai arrivate conferme da parte del rocker.

Ma chi è stato in grado di rubarle davvero il cuore? Barbara non ha alcun dubbio e in passato ha spiegato come Mauro Berardi sia stato l’uomo più importante della sua vita. Non è un caso che sia il padre dei suoi figli: “L’ho amato tanto e ho sofferto molto per quella separazione”.

Una profonda ferita, che ha faticato a rimarginarsi. Ha infatti impiegato ben dieci anni per tornare ad aprirsi all’amore, stavolta con Michele Carfora. La sua fiducia è stata però mal riposta, dal momento che la separazione è giunta a causa di un tradimento da parte del ballerino.

“Mi ha fatto molto soffrire. È stata una cosa pubblica, sbattuta su tutti i giornali”. Proprio questa esperienza le ha insegnato una lezione di vita molto importante: tutelare la propria privacy a ogni costo, così come quella dei suoi figli.