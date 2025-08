IPA Nancy Brilli entra nel cast di Ballando con le Stelle 2025

Va delineandosi sempre più il cast di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha attuato una strategia vincente quest’anno, diffondendo segretamente alcuni nomi, falsi e veri, così da confondere le acque e garantirsi degli annunci che abbiano un certo impatto e non già “spoilerati”. Qualche informazione però trapela ed ecco l’annuncio ufficioso: Nancy Brilli nel cast.

Nancy Brilli a Ballando 2025

A lanciare la notizia è Davide Maggio, che sottolinea come finalmente Milly Carlucci sia riuscita a ottenere la partecipazione di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle. La celebre attrice sarebbe stata corteggiata già nelle passate edizioni ma senza successo.

In precedenza l’interprete aveva addirittura preferito BellaMa’ al grande show di Rai 1. Il motivo? Con molta probabilità Brilli era un po’ spaventata all’idea di doversi impegnare per tanti mesi con la trasmissione, considerando lo sforzo fisico richiesto.

È impossibile infatti prendere parte allo show senza prevedere un apporto energetico considerevole. Alla fine, dopo Andrea Delogu e la Signora Coriandoli, un altro elemento del puzzle va al suo posto. Manca ancora l’annuncio ufficiale, certo, ma i giochi sembrano ormai fatti.

A partire da sabato 27 settembre 2025, dunque, Nancy Brilli scenderà in pista, sottoponendosi al giudizio di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Nancy Brilli, vita privata

Come sempre accade, la partecipazione a Ballando con le Stelle comporta una luce puntata sulla vita privata dei ballerini. Tra domande in studio e chiacchierate da Mara Venier a Domenica In, è prevedibile come anche Nancy Brilli si ritroverà a parlare di sé in maniera approfondita.

Ha raccontato di recente d’essere in una fase particolare della sua vita. A 61 anni compiuti, ha deciso di lasciarsi alle spalle delle paure: “Da ragazza ero ipersensibile e spaventata dalle persone e dal loro giudizio. Volevo piacere a tutti a ogni costo. Mi guardavo allo specchio e, prima di tutto, fissato i miei difetti. Indossavo una maschera sempre sorridente ma dentro c’erano più che altro scarsa autostima e tristezza”.

Si è poi fermata e ha iniziato a prendere coscienza di sé. Il tutto grazie all’analisi e all’incontro con un padre spirituale, così come all’affetto dei veri amici. E in amore come vanno le cose? Non mancano gli spasimanti, ha spiegato a Gente, ma di fato è single.

Ci sono state delle frequentazioni negli anni ma, dice, è rimasta stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano con lei: “Lo trovo una tristezza”. Per quanto riguarda i sentimenti, non è alla ricerca di qualcuno che le faccia perdere la testa. Vorrebbe un uomo risolto, in grado di condividere con lei un percorso: “Lo vorrei, ma non cerco un fidanzato a tutti i costi”.

Sottolinea poi un altro aspetto cardine. Il suo uomo ideale dovrebbe tifare per lei: “In passato è capitato che la competizione arrivasse in automatico. Spesso mi è stato chiesto di lasciare il lavoro”.