Barbara D’Urso, già pronto per lei un nuovo programma: l’indiscrezione

IPA Barbara D'Urso

Potrebbe essere già scritto il futuro in tv di Barbara D’Urso: dopo un lungo periodo di lontananza dalla tv, la conduttrice avrebbe già pronto per lei un nuovo programma televisivo in Rai. A fare da traino l’avventura che inizierà a breve a Ballando con le stelle: secondo le ultime indiscrezioni il ritorno di Barbarella in tv è molto vicino.

Barbara D’Urso torna a condurre: l’indiscrezione sul nuovo programma targato Rai

La sua avventura a Ballando con le stelle non è ancora cominciata, eppure per Barbara D’Urso le porte della Rai sembrano essersi spalancate. Pare infatti che per la conduttrice sia già pronto un programma da guidare nella prossima stagione televisiva. È da tempo infatti che si parla del suo ritorno sul piccolo schermo – annunciato da lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera – e adesso nuove indiscrezioni la vorrebbero al timone di una trasmissione già nota al pubblico della tv di Stato.

Come si legge su Affari italiani: “Sarebbe pronto un programma per il post-Ballando di Barbara D’Urso. Un programma le cui radici affondano nel passato recente di Rai2. Il format in questione sarebbe Help, ho un dubbio. Si tratta di una trasmissione andata in onda nella seconda serata di Rai2 nell’estate del 2022, nella stagione di lancio estivo di nuovi format voluta dall’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta, con il benestare dell’Ad dell’epoca Carlo Fuortes e condotto da Caterina Balivo”.

Il programma ha come ospiti persone comuni in cerca di aiuto: devono risolvere, appunto, un dubbio, che può essere di qualsiasi natura. I protagonisti – da soli, in coppia o in compagnia di amici – devono esporre il proprio problema al pubblico in studio, dotato di telecomando per votare e dare la propria opinione. Nel corso della puntata potranno intervenire anche parenti e amici tramite videomessaggi che potrebbero cambiare le sorti della votazione. Al termine di tutto questo ecco arrivare il verdetto finale. Il programma, nato per la seconda serata di Rai2, verrebbe riadattato per diventare una prima serata per Rai1.

Barbara D’Urso, la partecipazione a Ballando con le stelle

Mentre si parla già dell’ipotesi di un nuovo programma, presto rivedremo Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Un ritorno in tv in grande stile per la conduttrice, non c’è che dire, che sarà certamente una delle grandi protagoniste del dancing show di Milly Carlucci. Pare infatti che per assicurarsi la presenza della conduttrice nella trasmissione, la Rai avrebbe sborsato una cifra importante e che sta facendo parecchio discutere.

Si tratta come sempre di indiscrezioni, ma secondo quanto riportato da La Repubblica si parla di un cachet tra i 50 e i 70mila euro a puntata. La scelta di avere D’Urso nel cast di Ballando con le stelle va tutto a vantaggio del programma e della Rai: secondo il portale Affari italiani il nome della conduttrice è stato “sbloccato in extremis per motivi strategici”, perché serviva un nome forte per catalizzare l’attenzione degli spettatori. Quel che è certo è che da quando è stata annunciata la sua partecipazione non si fa altro che parlare di lei: nonostante i due anni di lontananza dalla tv, Barbarella è ancora nel cuore del suo pubblico (e non solo).