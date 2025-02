Fonte: IPA Martina Colombari

Sono la coppia più longeva del calcio, meglio di loro soltanto David e Victoria Beckham. Martina Colombari e Billy Costacurta sfatano le dicerie poco gentili sulle coppie di atleti e miss. Assieme da quasi trent’anni, continuano a festeggiare persino il primo bacio. L’ex Miss Italia lo ha raccontato a Francesca Fialdini, nel corso della puntata di domenica 9 febbraio di Da noi a ruota libera.

Martina Colombari, il segreto di un matrimonio felice

Martina Colombari ha incantato gli spettatori – e anche la conduttrice – del pomeriggio di Rai 1. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera si è mostrata simpatica e leggera, ripercorrendo il passato da Miss Italia e giovanissima modella e svelando i dolci retroscena della lunga storia d’amore con il marito, il calciatore Billy Costacurta. “Siamo come Sandra e Raimondo” ha scherzato, ma c’è un fondo di verità, perché come l’indimenticabile coppia comica, anche Billy e Martina sono inseparabili.

Il segreto è il giusto equilibrio: “Facciamo tanto insieme, ma manteniamo le nostre individualità, e questo credo sia fondamentale”. Via libera, dunque, a uscite con le amiche, viaggi in solitaria e passioni individuali. La sera, però, confessa la showgirl, si continua ad andare sempre a letto assieme e a dormire abbracciati, “nonostante gli acciacchi e qualcuno che russa”. Un romanticismo che resiste al tempo: “Siamo dei romantici, festeggiamo San Valentino, l’anniversario di matrimonio, quello del primo incontro e anche il primo bacio”.

Le litigate, certo, non mancano. “Lui dice che sono logorroica. – confessa Martina – Io non sopporto che sia così rigido e che diventi isterico alla guida”. È la complicità di chi ha imparato a conoscersi e volersi bene nonostante tutto, era il 1996 quando iniziò la loro storia, le nozze arrivarono nel 2004. Guardando le foto insieme, l’ex Miss Italia si lascia andare a un “come siamo belli” e rivela un tenero dettaglio della quotidianità: “Stiamo tanto in silenzio, siamo abituati a stare in casa senza guardarci né parlarci ma respirandoci”.

Le difficoltà con il figlio Achille

Nel corso dell’intervista, Martina Colombari si è descritta anche nel ruolo di madre. Un ruolo di certo non facile, sono numerose infatti le difficoltà affrontate dal figlio Achille negli ultimi anni. Lei si definisce una “mamma aquila”, che si è presa il tempo per stare in disparte, riformare becco e ali e “essere pronta a una rinascita”. “Ogni mamma deve costantemente rimettersi in discussione, – afferma – non siamo strutturate né pronte, perché non conosciamo questa nuova realtà, cambiata ed evoluta rispetto ai nostri tempi”.

Parlando del rapporto con il figlio, la showgirl mostra il suo lato più tenero e vulnerabile: “Abbiamo un grosso compito, li portiamo 9 mesi in pancia e poi cerchiamo di seguirli, non da davanti né da dietro, ma standogli sempre al fianco”. È il vero amore, quello senza cui Colombari ammette che non avrebbe senza vivere: “Non potrei pensare di dedicarmi solo alla mia carriera senza persone che mi amano e che amo al mio fianco”.