Miriam Leone in costume con il pancione in vista è bellissima: “Un’estate italiana”

Fonte: IPA Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno cambiata)

Miriam Leone sta passando un’estate che sa di avventura, di nuovi inizi e di tanta, tanta felicità. Compare così sul suo profilo Instagram, raggiante e contenta di godersi i mesi più caldi dell’anno in una nuova eccitante condizione. L’attrice siciliana ha infatti appena annunciato di essere incinta del suo primo figlio. La notizia, accolta con estrema gioia dai fan che la seguono sui social, è arrivata inaspettata anche a lei e al marito, Paolo Carullo. Lei infatti si è resa conto della gravidanza osservando la comparsa di una “pancetta” sospetta. Sono stati infatti i cambiamenti del suo corpo, fattisi con il passare del tempo sempre più evidenti, che si è resa conto della dolce attesa.

Miriam Leone in costume con il pancione

Dopo la prima foto in costume con il pancione, scattata dal futuro papà Paolo Carullo, ora Miriam Leone si mostra sul suo profilo Instagram in alcune foto dal sapore tutto mediterraneo. Sono i colori a farle da perfetta cornice. Il verde dei prati e della vegetazione, l’azzurro del cielo, il blu profondo del mare. Nella semplicità più assoluta che la contraddistingue, la donna sa essere elegante e bellissima.

La prima foto del carosello condiviso la mostra vicino ad un albero, con un crop top che le lascia scoperto l’ampio pancione, regalandoci una visione di femminilità semplicemente meravigliosa. L’immagine successiva la ritrae su un parapetto a strapiombo su una scogliera. Un costume intero ne fa intuire le forme e il suo azzurro combacia alla perfezione con quello del paesaggio circostante. Miriam Leone posa con naturalezza e i capelli bagnati per il recente bagno ci fanno intuire un’estate all’insegna del relax e dell’amore.

Ad attirare l’attenzione dei fan è stata però l’ultima foto del carosello. Un piatto vuoto, ma cosparso d’olio. La mano della Leone tiene un pezzo di pane che passa avidamente sulla superficie oleata. “Pane e olio”, sono le parole che accompagnano l’immagine. “Anche io quando aspettavo mio figlio volevo solo quello”, rivela una mamma nei commenti. “Vero sapore italiano”, commenta qualcun altro. Insomma, mare, sorrisi e bontà della penisola: l’estate di Miriam Leone scorre leggera e beata.

La prima foto con il pancione e l’amore con Paolo Carullo

Miriam Leone e il marito Paolo Carullo si stanno godendo questi mesi di attesa. Il piccolo dovrebbe infatti nascere i primi mesi del 2024. Insomma, nessuno dei due ha la intenzione di nascondere la felicità che sta provando. L’attrice ha raccontato della sua imminente maternità in una lunga e intensa intervista a Vanity Fair. Ha rivelato che i progetti per il futuro sono ancora incerti, o che quanto meno sta mantenendo un atteggiamento cauto, attendendo i prossimi mesi. E, sui sogni per lui, ha raccontato: “È troppo presto, non ci ho pensato. È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo Carullo. E da questo momento in poi con tutti”.

Nella prima foto con il pancione Miriam Leone è apparsa al tramonto in riva al mare. A lasciarne scoperte le rotondità un top cipria di chiffon leggero e a cingerle i fianchi una leggera gonna dalle sensuali trasparenze.