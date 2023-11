Fonte: IPA MFW, Miriam Leone irresistibile con il pancione: il look conquista Armani

È sempre più bella e raggiante, e non fa nulla per nasconderlo: Miriam Leone ha condiviso con i suoi fan uno scatto inedito, che la ritrae con il suo bel pancione. L’attrice siciliana anche in dolce attesa non rinuncia alla sensualità, come dimostra la foto con indosso uno splendido abito trasparente.

Miriam Leone, trasparenze e sensualità (anche col pancione)

Maternità fa rima con sensualità: lo sa bene Miriam Leone, che anche in gravidanza non rinuncia al suo lato più femminile. L’attrice ha voluto condividere uno scatto inedito di un servizio fotografico concesso a Grazia, dove è stata immortalata con indosso uno splendido abito glicine che gioca con le trasparenze e mette in evidenza il pancione, il vero protagonista degli scatti.

Un vero e proprio inno alla sensualità per Miriam Leone, che oggi accoglie ogni cambiamento del suo corpo apprezzando quelle curve tipiche delle donne in gravidanza, che hanno anche addolcito i lineamenti del suo viso, regalandole uno sguardo radioso.

Del resto non potrebbe essere altrimenti: per l’attrice si tratta di un momento magico, che sta vivendo con tutta la gioia e la felicità di ogni mamma in dolce attesa. Anche se per lei la maternità non è mai stata un’ossessione: in più di un’occasione infatti Miriam aveva dichiarato con fermezza di “smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato”.

E oggi è una donna realizzata in tutti gli aspetti della sua vita: ha una splendida carriera, ha realizzato i suoi desideri ed è pronta ad accogliere nella sua vita un figlio e con lui (o lei) una nuova versione di se stessa.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso“, aveva confessato in occasione dell’annuncio della gravidanza.

Miriam Leone, la splendida gravidanza

La notizia della gravidanza di Miriam Leone era arrivata come un fulmine a ciel sereno lo scorso agosto, quando l’attrice aveva deciso di annunciare sulle pagine di Vanity Fair l’inizio di questo nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita.

Al magazine aveva raccontato di essersi accorta di essere incinta prima del risultato del test di gravidanza: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante”.

Ormai manca poco alla nascita del bebè, di cui non si conosce il sesso: “Non l’ho ancora detto perché non lo so neanche io, non abbiamo voluto saperlo, lo scopriremo il giorno del parto e non vediamo l’ora”, ha dichiarato a Domenica In l’attrice, che ha scelto di vivere con il marito Paolo Carullo la più bella delle sorprese.

In questi mesi Miriam è apparsa sempre più raggiante sui red carpet, senza mai smettere di accarezzare il suo pancione: “Io non do nulla per scontato. Il fatto che questa personcina sia arrivata così mi sembra un dono. Mi sento molto fortunata per questo”.