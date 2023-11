Miriam Leone incinta a Che tempo che fa: la gaffe sul sesso del bebè

Fonte: IPA Festa del Cinema di Roma, Miriam Leone ammalia tutti: gli oufit del red carpet

Miriam Leone all’ottavo mese di gravidanza splende sorridente davanti alle telecamere di Che tempo che fa. Nella serata televisiva del Nove del 26 novembre, gli affezionati del talk show di Fabio Fazio che lo hanno seguito dalla Rai al canale di Discovery, hanno assistito a un’intervista giocosa all’attrice, accompagnata dalla collega Monica Bellucci, compagna di scena nel nuovo film di Diabolik. Durante la prima parte dell’incontro il conduttore ha dolcemente pungolato la Leone su come stia passando le ultime fasi della gravidanza, quali siano le sue paure e soprattutto quale sia il sesso del bebè nel suo grembo. Miriam Leone ha cercato di non sbottonarsi, ma ha lasciato trapelare un indizio incontrovertibile.

Miriam Leone: “gaffe” sul sesso del bebè

“Sappiamo il sesso del bambino, ma non vogliamo dirlo”. Così Miriam Leone ha risposto alla domanda di Fabio Fazio a Che tempo che fa se sia in attesa di un maschietto o di una femminuccia. All’insistenza, benevola, del conduttore, ha risposto: “Non lo stiamo dicendo perché a me non faceva differenza saperlo“. Appena dopo però si è lasciata sfuggire un dettaglio che non è passato inosservato agli spettatori e a Fabio Fazio.

Parlando infatti del fatto che quella a Che tempo che fa sarebbe stata l’ultima ospitata televisiva e l’ultimo impegno lavorativo prima della maternità, ha annunciato che la nascita è prevista tra un mese, a Natale, probabilmente. “Ma sei pronta?”, ha chiesto Fazio. “Sì, Monica (ndr Bellucci, presente con lei in studio) mi ha aiutato moltissimo, ho avuto la fortuna di passare al suo fianco gli ultimi mesi”, e poi, rivelandosi impaziente della nascita, “Lo aspetto con ansia”.

E proprio qui Fazio è intervenuto: “Hai detto lo aspetto”. L’attrice si è limitata a sorridere divertita, senza confermare o smentire la precisazione del conduttore. Miriam Leone aspetta dunque un bambino maschio? Non è dato saperlo e, soprattutto, se la volontà dei genitori è quella di non far sapere il sesso del proprio bebè è giusto rispettarne la privacy. Certo è che nello studio del talk si è creato un simpatico siparietto.

Il sesso del bambino di Miriam Leone

Certo è che non si tratta della prima volta che l’attrice lascia trapelare un indizio sul sesso del proprio bambino. Era successo anche sul red carpet del Festival del Cinema nei primi giorni dedicati alla manifestazione, ha partecipato all’evento One Night in Venice organizzato da Giorgio Armani e, per l’occasione, aveva indossato un abito sottoveste color celeste. Il colore del vestito è sembrato voler essere molto più che un semplice look per l’occasione: era forse inteso a rivelare il sesso del nascituro?

Potrebbe essere dunque un maschietto e c’è chi è ne è davvero sicuro, soprattutto dopo che Miriam Leone ha rivelato che “pane e olio” sarebbe il suo spuntino preferito per questo periodo. Per qualcuno, infatti, potrebbe trattarsi di una voglia tipica di chi è in attesa di un maschio, certamente per una ragione empirica e niente di più, mentre chi analizza la forma della sua pancia – in rapida crescita – suppone che stia aspettando una femminuccia.