Miriam Leone, weekend romantico a Palermo: il suo costume intero fa tendenza

Fonte: IPA Festa del Cinema di Roma: Miriam Leone, look in giallo con spacco. E bacia il suo Paolo

Non c’è solo il lavoro nella vita di Miriam Leone, che, appena può fa tappa nella sua Sicilia per godersi qualche giorno di relax. L’attrice approfitta degli ultimi sprazzi di sole di ottobre per una giornata al mare, in compagnia del marito, Paolo Carullo, e per un weekend romantico a Palermo. Gli occhi, però, sono tutti puntati sullo splendido costume intero indossato da Miriam, che ha fatto tendenza nell’estate 2022, e che continua ad essere gettonato in questo autunno così caldo. Tutto ciò che la Leone tocca diventa d’oro, anche nel campo della moda.

Miriam Leone e l’amore per la sua Sicilia

Un’estate che non sembra finire mai: ne sono testimoni Miriam Leone e Paolo Carullo, che, entrambi originari della Sicilia, hanno un legame con questa terra tale da tornarci ogni volta che possono, per godersi una giornata di mare. Nonostante non vi abitino più da molti anni, l’isola è stata anche lo scenario del loro matrimonio nel 2021, che è stato celebrato a Scicli, in provincia di Ragusa.

Per questo weekend d’ottobre soleggiato la coppia invece ha scelto Palermo, come mostrano le storie Instagram dell’attrice: un tuffo nell’acqua cristallina, una passeggiata sulla spiaggia, una cenetta a lume di candele a base di pesce. Miriam e Paolo sono innamoratissimi, e nonostante i tanti impegni lavorativi di entrambi, riescono a passare molto tempo insieme. In questa pausa dal set, l’interprete si è concessa un weekend romantico, come aveva fatto all’inizio del mese, anche se, in quell’occasione, aveva scelto il Lago di Garda.

Insomma, l’importante è stare insieme nel relax autunnale, e se c’è l’acqua è ancora meglio. Nonostante il gossip di una presunta gravidanza, la coppia non ha ancora approfondito il discorso bambini, e la Leone ha espresso più volte il suo pensiero: “Per ora ci sono mio marito e il mio lavoro, i figli non sono nel mio orizzonte“.

Miriam e Paolo hanno appena festeggiato il loro primo anniversario di nozze, semmai dovessero cambiare idea c’è tempo, ma per ora si sentono perfettamente realizzati così. Sono tante le donne nel mondo dello spettacolo che stanno (finalmente) sdoganando il binomio di donna – maternità, dimostrando di essere complete anche senza un figlio: dalla nostrana Stefania Orlando alla star di Hollywood Jennifer Aniston.

Fonte: Instagram

Il costume intero di tendenza

Miriam Leone è considerata una delle donne italiane più belle, e tutto ciò che indossa diventa di tendenza. Per questo non c’è da stupirsi che il costume da bagno intero (tornato di gran moda questa estate) diventi virale ogni volta che è l’attrice siciliana ad indossarlo.

L’autunno di Miriam è fatto di mare, di lago, di vacanze, come hanno dimostrato gli ultimi scatti social: da Garda a Palermo il passo è breve per lei, sempre in costume, rigorosamente intero. L’ultimo modello indossato, nel cristallino mare della Sicilia, è blu, con fantasia a righe marinaresche sul seno.

Per non parlare poi dei suoi golfini (indossati persino con le parigine), dei suoi abiti da sera (come quello giallo al Rome Film Fest), e delle sue acconciature: tutte vogliono il bob corto di Miriam Leone.