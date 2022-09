Miriam Leone, le foto inedite delle nozze su Instagram per il primo anniversario

Fonte: IPA Miriam Leone, i segreti del suo meraviglioso abito da sposa

Miriam Leone ha voluto condividere la gioia del primo anniversario di matrimonio con Paolo Carullo, postando su Instagram le foto inedite dell’evento, tratte dal suo album privato di nozze. L’attrice, che ha detto sì il 18 settembre 2021 a Scicli, in provincia di Ragusa, tra storie e post ha mostrato minuto per minuto la preparazione, la cerimonia e i festeggiamenti, rinnovando il suo amore per il marito.

Miriam Leone, la dedica al marito per l’anniversario di nozze

Il 18 settembre 2021, una delle attrici più belle e apprezzate del panorama italiano, Miriam Leone, ha coronato il suo sogno d’amore con Paolo Carullo. La coppia si è sposata Scicli, in provincia di Ragusa, e oggi proprio lei ha voluto ricordare quel giorno con una dedica speciale al marito e foto del matrimonio.

“È successo solo perché sei tu. Buon primo anniversario” ha scritto l’attrice corredando la dolce frase di cuori e stelle. I ringraziamenti poi sono continuati per tutti coloro che li hanno aiutati in questo matrimonio da favola.

“Grazie di cuore a tutti i nostri amici e familiari che hanno contribuito a rendere magico il nostro giorno, che più ci pensiamo e più ne sentiamo la bellezza profonda”.

L’album privato di nozze di Miriam e Paolo

Miriam Leone ha lanciato poi un sondaggio nelle sue storie Instagram, chiedendo ai suoi followers se sarebbe piaciuto loro vedere immagini inedite delle nozze, celebrate esattamente un anno fa. Ovviamente, la risposta dei fan è stata positiva, e l’attrice, entusiasta di condividere la sua gioia con loro, ha fatto un resoconto fotografico dettagliato dell’evento.

Si parte dalla preparazione della sposa: “L’emozione di indossare l’abito bianco per il sì in chiesa” ha scritto Miriam, mostrando il team all’opera per gli ultimi ritocchi sull’abito, il trucco e i capelli. “Mentre mi truccavano mi sembrava di volare di felicità – ha aggiunto, e poi – Qui pronta per uscire, coccolata dai miei amici e dai testimoni, l’emozione indescrivibile, sento il mio batticuore da questa foto”.

Dopo alcune stories, l’attrice è tornata a scrivere un lungo post, dopo la dedica a Paolo: “E poi la festa, la cena, gli amici, i nostri tavoli bellissimi, la musica, le candele, gli amici, io e te, la pasta alla norma, l’energia, la luna (piena!), la felicità. Alcune foto del nostro album di nozze privato per condividere il nostro primo anniversario. Auguri amore mio”.

La scelta della Sicilia come cornice delle nozze

Una gioia indescrivibile, che Miriam, solitamente molto riservata, non ha saputo tenere solo per sè.

Ha scritto una dedica anche alla loro terra, scelta per le nozze: “Siamo entrambi siciliani, e volevamo che il nostro matrimonio si celebrasse nella nostra terra amata, e che fosse un matrimonio siciliano. Così abbiamo scelto la bellissima Scicli e la Chiesa di Santa Maria La Nova per la celebrazione”.

“Tutta la cittadina di Scicli – ha aggiunto la Leone – ci ha inondati di amore e di affetto. Hanno appeso lenzuola bianche ricamate ai balconi in segno di partecipazione, e come omaggio speciale al nostro giorno.”

Tra le tante bellissime foto postate, dentro e fuori dalla chiesa scelta dalla coppia, anche una della loro uscita sulla gradinata, circondati dai loro cari: “Siamo usciti dalla chiesa come marito e moglie, colmi di gioia, festeggiati dai nostri amici adorati”.