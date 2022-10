Miriam Leone, relax autunnale senza rinunciare al costume da bagno

Fonte: IPA Nastri d’Argento 2022, i look più belli: da Drusilla Foer a Miriam Leone

Sfogliare il profilo Instagram di Miriam Leone è spesso come ammirare una rivista dalle pagine patinate. Sono tantissimi i cambi di look, le foto posate, gli outfit sempre differenti, e questo fa parte del fascino del suo personaggio, un’attrice superlativa che è riuscita a mantenere quell’aurea da Miss Italia senza svalutarsi. Per questo non stupisce che, anche in occasione dell’autunno, il suo look è tutt’altro che scontato. Dal golfino con le parigine, al costume da bagno sul Lago di Garda, scopriamo come ha trascorso qualche giorno di vacanza la bella Miriam.

Miriam Leone: il look autunnale che stupisce

Ha appena festeggiato un anno di matrimonio con Paolo Carullo, è stata tra le protagoniste indiscusse della Settimana della Moda di Milano, e la ritroveremo a breve al cinema al fianco di Edoardo Leo in La guerra desiderata: per questo, prima di rimettersi al lavoro su un nuovo progetto ancora top secret, Miriam Leone si è concessa un weekend di totale relax (certamente con suo marito), in un lussuoso resort sul Lago di Garda.

“Day off” scrive l’attrice nel primo post, che la vede indossare solo un golfino e delle parigine, sulla terrazza del resort. Un look autunnale, in versione sexy, Miriam non smette mai di stupirci, anche con un semplice scatto in vacanza. Nelle storie ci mostra la sua passeggiata nella natura, i suoi luoghi del cuore (come lei stessa li definisce), e un momento molto intimo di meditazione nel bosco.

Ma, in questo caldo autunno italiano, con temperature che sembrano non voler affatto cedere, anche la Leone ha ritirato fuori il costume da bagno, rigorosamente intero, per una nuotata in piscina e alcuni scatti sul pontile del lago. “Outfit d’autunno” ironizza nelle storie, e neanche tanto, perché il suo twin set è tra le tendenze di questa stagione, e il costume intero al posto del bikini ci ricorda che l’estate è finita. Certo è che Miriam Leone, come sottolineato nei tanti commenti ai suoi post, resta sempre la più elegante, e i suoi scatti sono sempre spontanei, seppur posati, come dimostra in questo carosello di foto nelle quali racconta la sua vacanza (in costume) sul Garda.

Perché il bob corto di Miriam Leone è di tendenza

Non solo nell’abbigliamento, Miriam Leone è di tendenza anche per la sua acconciatura. L’attrice, nei mesi scorsi, aveva ammesso che i suoi capelli avevano subito tante trasformazioni per esigenze di copione, e di voler tornare ad essere sé stessa.

Quindi via extensions, ha ravvivato il rosso e ci ha dato un taglio: il bob corto è un must nella stagione autunnale, e non ha saputo rinunciarci neanche l’attrice, che ha mostrato fiera questo nuovo look sui social.

“Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore – ha scritto Miriam Leone su Instagram – dopo tanti anni un taglio di capelli per me! Quelle piccole cose che facciamo solo per noi, quelle che non importa cosa pensino gli altri…rigenerarsi cosìcchè nuove gemme diventino nuovi fiori”.

Il suo è certamente il taglio del momento, questo caschetto si può portare anche con la frangia o i capelli mossi e sta bene praticamente a tutte le donne.