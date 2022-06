Nastri d’Argento 2022, i look più belli: Drusilla Foer

Sono andati in scena i, l’appuntamento si è tenuto al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma. Un’occasione per premiare il cinema italiano, ma anche per osservare i look sul red carpet. Tra i più belli della serata quello sfoggiato da Drusilla Foer , che ha ricevuto il premio per ilnella pellicola Sempre più bello. Elegantissima, ma del resto non ci saremmo aspettati nulla di diverso, con unache gioca sulle trasparenze. Divina.