Miriam Leone, il cambio look per l’estate è il bob mosso più desiderato

Miriam Leone ci ha dato un taglio, ha cambiato look, e per l’estate ha scelto una delle acconciature più gettonate del momento: il bob mosso. L’attrice, sempre in trasformazione per i suoi personaggi, ha raccontato sui social l’esigenza di questo cambiamento, dovuto non a motivazioni cinematografiche, bensì a una scelta totalmente personale.

Miriam Leone cambia look: “Un taglio di capelli per me”

Uno dei tratti distintivi di Miriam Leone è la sua capacità di adattarsi a qualsiasi personaggio debba interpretare sul piccolo e grande schermo, anche quando questo significa stravolgere il proprio look. L’attrice però per l’estate ha deciso di cambiare acconciatura per il proprio piacere, scegliendo un bob corto e mosso che mette in risalto ancora di più la sua bellezza.

“Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore” ha spiegato l’attrice, che è passata dalla chioma bionda di Eva Kant per Diabolik, all’ultima lunghissima parrucca per I leoni di Sicilia.

“Dopo tanti anni un taglio di capelli per me!” sottolinea Miriam, che ha preso questa scelta non per esigenze di copione, ma per fare (finalmente) qualcosa per se stessa. “Quelle piccole cose che facciamo solo per noi, quelle che non importa cosa pensino gli altri… rigenerarsi cosicchè nuove gemme diventino nuovi fiori …”

Lo sappiamo, quando una donna cambia taglio o colore, c’è aria di novità nell’aria. Ma scongiurata qualsiasi crisi matrimoniale, l’ipotesi più valida è proprio che la Leone avesse bisogno di riappropriarsi della sua immagine, dopo anni di ruoli su ruoli, che probabilmente l’hanno portata a sentire questa esigenza.

Infatti, già nei giorni scorsi, in un altro post, durante una pausa dalle riprese del suo ultimo film, l’attrice, mostrando i capelli di scena, aveva scritto ai suoi followers di Instagram: “Camerini e lunghezze dei capelli cinematografiche …

Poi un giorno vi racconterò quante ne hanno viste i miei capelli…”.

Insomma, un desiderio che la bella Miriam sentiva da un po’, ed è bastato un nuovo bob corto e mosso, per sentirsi di nuovo a suo agio, e pronta per nuovi ruoli. Infondo, è proprio questa l’arte degli attori, essere altro da sé stessi, senza mai perdere il proprio io.

Il bob mosso di Miriam Leone è il più desiderato dell’estate

Il taglio scelto da Miriam Leone è uno dei più amati per l’estate, non solo dai vip. La scelta non è casuale, il bob corto e mosso è di tendenza, e ancora una volta l’attrice è stata consigliata dal suo hair stylist di fiducia, Davide Diodovich, molto gettonato nel mondo dello spettacolo.

Anche il rosso accesso è stato messo da parte per sfumature più tenui, una chioma che però non snatura l’immagine di Miriam, anzi. Una delle maggiori fan di questo taglio è Victoria Beckham, che lo sceglie spesso, così come la sua collega e amica Melanie C, mentre a casa nostra Michelle Hunziker l’ha scelto dicendo addio dopo anni alla lunga chioma bionda.

Dopo averlo mostrato su Instagram, la Leone ha scelto il concerto di Max Pezzali a San Siro come prima uscita pubblica con il suo nuovo taglio.