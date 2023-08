Diletta Leotta col pancione in vacanza nella sua Sicilia: la dedica a Loris è dolcissima

Fonte: IPA Diletta Leotta, fuga d’amore con Loris Karius a Ibiza (con pancino in vista)

Diletta Leotta sta sicuramente vivendo un momento magico. L’amatissima conduttrice di Dazn è al nono mese di gravidanza e alla nascita della sua bambina manca veramente pochissimo. Tutti i fan non vedono l’ora di conoscerla e i genitori in ogni foto pubblicata sui social splendono felici e mostrano sorrisi raggianti. In questi mesi Leotta non ha mancato di sfoggiare il suo bellissimo pancione con abiti di tutti i tipi: da quelli da sera a incredibili e coloratissimi bikini per i giorni di mare. Una cosa è certa, la ragazza appare sempre al settimo cielo e bellissima.

La favolosa conduttrice sta dunque per diventare mamma per la prima volta e si sta concedendo molto tempo nella sua Sicilia. Sul suo profilo Instagram è molto attiva e aggiorna continuamente i suoi seguaci, in vacanza sta mostrando loro posti meravigliosi.

Diletta Leotta in vacanza: la dedica al compagno

Seguita da 8,9milioni di follower, Diletta Leotta non manca mai di lasciare i propri fan a bocca aperta con foto di paesaggi mozzafiato e con ritratti di se stessa, sempre molto sensuale. Nell’ultimo periodo ha condiviso anche immagini molto intime di come sta vivendo le settimane prima del parto tanto atteso (e previsto per il giorno del suo compleanno, tra il 15 e il 16 agosto), rendendo chi la segue particolarmente felice di poter vivere insieme a lei questi importanti momenti. Diletta Leotta e Loris Karius si stanno dunque godendo i loro ultimi giorni di vacanza da coppia. La conduttrice di Dazn si sta preparando a diventare mamma e, nel frattempo, sta pubblicando molte storie, foto e video delle sue vacanze. Nell’ultimo post che è comparso nel suo profilo Instagram, Diletta è felice insieme al suo fidanzato, al quale ha dedicato dolci parole.

brano di Nino D’Angelo “Un giorno all’improvviso”. Diletta Leotta ha pubblicato uno splendido carosello di foto Instagram insieme al fidanzato Loris Karius , al quale ha dedicato un dolce pensiero scritto nel post: “Un giorno all’improvviso”, con la tenera aggiunta di un cuore azzurro. Il riferimento è chiaro: la frase è tratta dal famosissimo

Nelle foto Instagram che Diletta ha pubblicato, indossa un mini-dress bianco e dal taglio particolare. La scollatura è semplicemente mozzafiato ed è perfetto per valorizzare le dolci forme della donna. Ai piedi porta un paio di sandali arancioni (sicuramente comodi). Loris invece ha optato per un look più sportivo: jeans larghi e maglietta extra large. Ovviamente, come succede per ogni post che Diletta Leotta pubblica su Instagram, anche questo ha riscosso molto successo e molti dei suoi fan hanno commentato. “Siete davvero stupendi”, ha scritto qualcuno, e noi non possiamo far altro che concordare.

Il tempo stringe: tra poco Diletta sarà mamma

Dopo i dubbi sul sesso della piccola, i fan ora vogliono scoprire quale sarà il nome scelto per la neonata. Magari non sarà tipicamente italiano, considerando le origini del padre, nato in Germania, a Biberach an der Riß. La verità è che nessuna decisione è stata ancora presa. Sotto quest’aspetto la Leotta ha deciso di farsi guidare dal puro istinto: “Prima di scegliere il nome, voglio guardarla negli occhi”. Ora è serena e fisicamente il peggio pare alle spalle. I primi mesi sono stati i più duri, che l’hanno costretta anche a interrompere i suoi soliti allenamenti. Ora ha deciso di prendersela con calma, interrompendo il lavoro e godendosi il momento: “Nuovo, a volte, e per fortuna la nascita coincide con le vacanze estive”. Come detto, al suo fianco c’è sempre stato Loris Karius, ora impegnato con il Newcastle e quindi futuro papà meno presente. Gli UK non sono però dall’altra parte del mondo e raggiungere le due donne della sua vita non è un’impresa.