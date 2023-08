Sienna Miller incinta per la seconda volta: chi è il nuovo compagno Oli Green

Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Sienna Miller è incinta. La splendida attrice americana è in attesa del suo secondo bambino e sono state una serie di foto a rivelarlo. Prima durante le vacanze rilassanti che ha trascorso in Costa Azzurra e poi, in bikini, pizzicata da People che ne ha dato notizia. Si tratta inoltre della seconda gravidanza per lei, che è già mamma di Marlowe, avuta dalla precedente relazione con Tom Sturridge.

Sienna Miller in dolce attesa, la conferma dalle foto in bikini

41 anni portati splendidamente e una nuova vita che cresce dentro di lei. Sienna Miller sta trascorrendo qualche giorno di relax a Ibiza (come moltissimi Vip), dove ha deciso di non nascondere più le sue bellissime rotondità da futura mamma. E sì, perché il bikini marrone che ha sfoggiato sulla spiaggia non ha lasciato spazio a dubbi: il pancione è evidente e cresce sempre di più.

Il suo desiderio di essere ancora madre era noto a tutti. Era stata lei, infatti, a dichiarare a ElleUk di aver congelato i suoi ovociti per provare ad avere un altro bambino. “Adoro essere madre, è la cosa che mi riesce meglio”, aveva raccontato, e ora questo sogno sta per diventare finalmente realtà. “Mi sono sentita sollevata di essermi lasciata alle spalle non solo i miei 20 ma soprattutto i 30 anni – aveva detto – decennio durante il quale le donne subiscono pressioni indicibili sulla maternità. E come mai non hai figli… e come mai ne hai soltanto uno e non ne fai un altro… è pesante. Arrivata a 40 anni ho congelato i miei ovociti. Ora non dovrò più sentire la pressione. È sparita quella minaccia esistenziale”.

Aveva inoltre raccontato della sua nuova routine, molto meno frenetica rispetto al passato: “La mia giornata tipo è molto banale al momento: porto Marlowe a scuola, il cane al parco, leggo le sceneggiature o libri per progetti futuri, a volte pranzo con un’amica, poi vado a riprendere mia figlia da scuola, la seguo nei compiti e poi ceniamo. Niente di speciale, ma per me questa serenità è elettrizzante”.

L’attrice ha però vissuto queste prime settimane nella più totale riservatezza, nonostante non abbia mai cercato di nascondersi dai fotografi che hanno infatti immortalato il suo corpo in rapida trasformazione.

Chi è il fidanzato Oli Green

La loro storia d’amore è iniziata a febbraio 2022 e, ora, sono pronti a diventare genitori. Il primo avvistamento testimoniato dai paparazzi risale proprio a quel periodo, per la precisione all’uscita dai BAFTA Film Awards 2022 alla Royal Albert Hall di Londra. Hanno però aspettato un mese prima di ufficializzare la loro unione. A fine marzo sono infatti usciti allo scoperto come coppia, presentandosi al primo red carpet in due.

Oli Green, 26 anni, è un attore. La sua carriera è appena iniziata, tant’è che lo vedremo nel 2024 in Lift. Ha poi partecipato ad A Good Person nel 2023 e a The Mosquito Toast nel 2021. Oltre al suo lavoro nel mondo della recitazione, è anche un modello affermato. Ha infatti preso parte a importantissime campagne per i più importanti brand del settore, al fianco – tra i tanti – di Cara Delevingne e Suki Waterhouse. Nel 2017 è stato il volto di Gap per I am.