Brad Everett Young è morto, chi era l’attore che aveva recitato in Grey’s Anatomy

Brad Everett Young è morto. L'attore aveva recitato in Grey's Anatomy e in altre serie televisive di successo, mentre, negli ultimi anni, si era dato alla fotografia

IPA Brad Everett Young

Tutti gli amanti della serie televisiva Grey’s Anatomy sono stati raggiunti da una triste notizie. Di recente, infatti, è scomparso Brad Everett Young, uno degli interpreti dell’amatissima serie televisiva. A divulgarne la triste notizia è stato il suo addetto stampa che ha svelato anche che l’amato attore è stato vittima di un gravissimo incidente stradale, che non gli ha dato alcuna via di scampo.

Brad Everett Young, l’incidente

Brad Everett Young si è spento nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2025 a soli 46 anni, anche se la notizia è stata divulgata solo in seguito dal suo addetto stampa, Paul Christensen. L’attore, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a delle serie televisive di successo, è stato vittima di un tragico incidente stradale.

Secondo quanto svelato dall’esperto di comunicazione, infatti, l’artista ha subito un incidente mentre si trovava alla guida della sua auto sulla 134 Freeway, a Los Angeles. Sembra infatti che sia sopraggiunto un altro veicolo nella direzione opposta e che, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava anche contromano. Brad Everett Young sarebbe stato, quindi, coinvolto in uno scontro frontale, che ne avrebbe determinato la morte sul colpo. Al contrario, il conducente dell’altra auto sarebbe stato trasportato in ospedale. Non è stato ancora reso noto se verrà aperta un’indagine su quanto accaduto.

Brad Everett Young, la carriera

Brad Everett Young, nato a Danville nel 1979, ha appassionato il pubblico con la sua partecipazione a delle serie televisive che sono riuscite a farsi apprezzare in tutto il mondo. L’artista, però, in un primo momento, aveva deciso d’intraprendere un’altra carriera, visto che si era iscritto alla facoltà di medicina. Ma, ben presto, ha capito che la sua strada sarebbe stata diversa e ha deciso di studiare recitazione per intraprendere la carriera da attore, che l’ha fatto diventare noto in tutto il mondo, grazie alla sua partecipazione a dei telefilm che hanno avuto un successo planetario.

Brad Everett Young, infatti, è entrato a far parte del cast di Grey’s Anatomy, nel ruolo di un paziente del notissimo ospedale e si è fatto conoscere al grande pubblico anche per i ruoli ricoperti in General Hospital, Boy Meets World, Felicity e Numb3rs. Ma l’attore ha saputo lasciare il segno anche nel cinema, visto che ha recitato in pellicole leggendarie come Jurassic Park III e Charlie’s Angels. Ironia della sorte, dopo una vita dedicata alla recitazione, l’artista è morto proprio mentre tornava a casa, dopo aver visto un film, come rivelato da The Hollywood Reporter.

Negli ultimi anni, Brad Everett Young aveva messo da parte la sua carriera nel mondo della recitazione, per coltivare la sua passione per la fotografia, diventando collaboratore anche di Vanity Fair, People e dello stesso The Hollywood Reporter. Durante il suo nuovo percorso lavorativo, l’attore ha immortalato dei personaggi importanti come Seth Green, Emma Caulfield Ford, David Harbour, Sarah Michelle Gellar e Harvey Guillén.

Ma l’artista aveva deciso di occuparsi anche un nuovo progetto di recente, il Dream Loud Official, che aveva l’obiettivo di portare la musica e l’arte in generale nelle scuole.