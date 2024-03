Fonte: IPA Michelle Hunziker

Veronica Gentili e Max Angioni conducono la nuova puntata de Le Iene in onda il 12 marzo. Tanti gli ospiti attesi in studio, tra cui Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri, ma non mancano i servizi degli inviati storici che da anni ci tengono incollati al teleschermo. Si torna anche a Erba con Antonino Monteleone, pronto a fornire nuovi elementi in vista della (sua) auspicata revisione del processo, mentre Gaetano Pecoraro fa luce sull’Air Bus Renzi oggi abbandonato all’aeroporto di Fiumicino.

I servizi del 12 marzo

Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba, con nuovi importanti documenti. La Iena è stata anche in aula per assistere all’udienza in cui si discuteva della revisione del processo che potrebbe portare – in via del tutto ipotetica – a un proscioglimento di Olindo Romano e Rosa Bazzi, attualmente condannati all’ergastolo in tre gradi di giudizio. La trasmissione si è sempre occupata del caso, compresa l’istanza presentata da Tarfusser alla Procura di Milano e respinta, oltre a essere una fervida sostenitrice della loro innocenza.

Ampio spazio è poi concesso al caso di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la piccola Diana, già sottoposta a perizia psichiatrica e in attesa del primo giudizio. L’imputata non ha mai negato la sua responsabilità né di aver applicato quel comportamento scellerato in altre occasioni scongiurando però conseguenze nefaste che si sono comunque verificate a luglio 2022, quando la bambina è stata ritrovata senza vita dopo giorni senza cibo e acqua, al caldo, e da sola.

Gaetano Pecoraro torna invece a occuparsi dell’Air Bus Renzi, così chiamato perché voluto dal Governo Renzi e oggi abbandonato in stato pietoso all’aeroporto di Fiumicino, mentre si parla anche di Le Iene presentano: Inside, in onda giovedì 14 marzo in prima serata su Italia1 e intitolato San Patrignano: inferno o paradiso?, il viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca nel mondo della tossicodipendenza.

Gli ospiti de Le Iene

Michelle Hunziker è una delle attesissime ospiti della puntata del 12 marzo de Le Iene. La conduttrice svizzera è appena tornata in televisione, e con grande successo, col suo one woman show ricco di grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Una grande soddisfazione, per lei, che da moltissimo tempo desiderava presentare un programma di questo tipo. È nonna da quasi un anno del piccolo Cesare Cerza, avuto dalla sua primogenita Aurora Ramazzotti, e tra una trasmissione e l’altra si gode il nipotino e le sue figlie, oltre che il fidanzato Alessandro Carollo.

In studio anche i Ricchi e Poveri, reduci da un Festival di Sanremo incredibile in cui hanno portato in gara il brano trascinante Ma non per tutta la vita. La canzone è in alta rotazione radiofonica ed è già destinata a diventare un cult. Per il ritmo, certo, per le parole ma anche per la voglia di vivere dei suoi interpreti – in particolare di Angela – che ci hanno insegnato a non mollare, a non cedere al passare del tempo e a divertirci, anche quando sembra tutto finito. La puntata de Le Iene va in onda il 12 marzo, alle 21,15, su Italia1.