Anticipazioni Le Iene, l’ospite di stasera 7 maggio: Francesca Chillemi

Spazio anche a un lungo servizio dedicato a Rose Villain, in compagnia per 48 ore di una iena. Un vero e proprio viaggio nel suo mondo a New York

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Max Angioni e Veronica Gentili

Nuovo appuntamento fissato per martedì 7 maggio con Le Iene. Prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21,20. In studio, come al solito, la coppia di conduttori composta da Veronica Gentili e Max Angioini. Tanti i servizi e spazio anche ad alcuni ospiti d’eccezione.

Le Iene, anticipazioni del 7 maggio

In questo nuovo appuntamento con Le Iene vedremo Nicolò De Devitiis a New York. Un viaggio al di là dell’oceano per trascorrere 48 ore in compagnia di Rose Villain, che negli Stati Uniti ha trovato la sua seconda casa, e anche l’amore.

L’obiettivo del servizio è quello di raccontare, attraverso questi due giorni di documentario in pratica, un profilo inedito dell’artista, che sta spopolando dopo il Festival di Sanremo. L’Ariston infatti l’ha lanciata nelle playlist di tutti, anche di chi non aveva mai seguito la sua carriera in precedenza.

Si parlerà invece di diabete con la iena Gaetano Pecoraro. Nello specifico sguardo rivolto a quello di tipo 1, con riferimento a possibili cure sperimentali. Non qualcosa che riguarda altre nazioni, anzi. È tutto made in Italy e frutto della ricerca di uno dei laboratori più avanzati del nostro Paese.

Spazio poi a Stefano Corti, che ha voluto mettere a dura prova le capacità di uno degli chef del web più chiacchierati di questo periodo. Si tratta di Max Mariola, finito anche al centro di polemiche per i prezzi del suo nuovo ristorante. Una sfida ai fornelli dinanzi alle telecamere Mediaset, per la ricetta della carbonara più buona. A gareggiare contro di lui una romana doc, nonna Margherita, e a giudicare alcuni chef, un critico gastronomico e persone che nella vita si occupano di volontariato.

Giulio Golia offre invece un nuovo servizio sulla storia di Nadia e Bartolo. Si tratta di una coppia pescarese che, ormai dal 2021, sarebbe vittima di un presunto raggiro economico. Dietro questa storia, fosse confermata, ci sarebbe un loro amico. Questi ha un processo in corso a carico ma, nonostante ciò, i due continuerebbero a consentire un “prelievo” mensile di soldi dalla loro pensione.

Da un tema all’altro, come nella migliore tradizione del Le Iene, con Roberta Rei si pasa a parlare della storia del cane Gustavo. Creduto morto per sei anni dal suo padrone Antonio, pare sia stato ritrovato. Chi se ne prendeva cura e gli aveva rivelato l’avvenuto decesso, potrebbe aver mentito.

Le Iene, gli ospiti del 7 maggio

Durante il nuovo appuntamento de Le Iene, non ci sarà spazio soltanto per Rose Villain, all’interno di un lungo servizio, come detto. Ospite in studio infatti Francesca Chillemi. Un’ospitata per parlare di sé e del suo nuovo progetto. Si tratta della seconda stagione di Viola come il mare, che la vede al fianco dell’attore turco Can Yaman.