Angelina Mango al pronto soccorso prima di Natale: cosa è successo e come sta

Disavventura proprio in vista dei festeggiamenti di Natale per Angelina Mango. La cantante ha raccontato sui social di essersi provocata una brutta ustione in un incidente domestico ed essere stata costretta a recarsi al pronto soccorso per essere curata. Il peggio, però, è passato e Angelina ha rassicurato i fan. Ecco cosa è successo e come sta adesso.

Angelina Mango finisce al pronto soccorso

Le feste natalizie non sono iniziate nel migliore dei modi per Angelina Mango. La cantante vincitrice dello scorso Festival di Sanremo ha trascorso l’antivigilia in coda al pronto soccorso. Così come raccontato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Angelina è stata vittima di un brutto incidente domestico: “Ho rovesciato l’acqua bollente… su di me”. Una svista che può capitare a tutti ma che può avere conseguenze anche gravi.

Per fortuna, Angelina sta bene e, ricevute le giuste cure, è potuta tornare a casa a poche ore dal ricovero. Ad attenderla, la seconda novità annunciata nella divertente storia in cui l’artista si mostra con un buffo filtro a modificarle i lineamenti. Sotto l’albero di Natale, quest’anno Angelina ha ricevuto il più tenero dei regali. Si tratta di un piccolo barboncino, che andrà a vivere assieme alla cantante e al fidanzato, il chitarrista, Antonio Cirigliano.

I problemi di salute e il tour sospeso

Per la figlia d’arte Angelina Mango – nata dall’amore tra Pino Mango e l’ex Matia Bazar Laura Valente – gli ultimi dodici mesi sono stati a dir poco intensi. Il 2024 è iniziato con il suo Voglia di vivere tour in tutta Italia. A Febbraio c’è stata la partecipazione, culminata in vittoria, a Sanremo e, qualche mese dopo, quella all’Eurovision Song Contest in Svezia. A maggio la cantautrice ha pubblicato il suo album d’esordio Poké melodrama (vincitore del disco d’oro). Piccola pausa d’estate e, a inizio ottobre, al via un nuovo tour per promuovere il disco. Si è iniziato da Roma, per poi passare a Napoli, poi lo stop forzato.

Angelina è stata costretta a posticipare le date successive a causa di una rinofaringite causata dallo stress e dalla stanchezza. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. – ha scritto su Instagram – Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”.

Non è stata una scelta facile per l’artista che ha da poco iniziato la sua scalata verso il successo, eppure era necessario. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni” ha concluso la 23enne che, senza dubbio, tornerà a far ballare l’Italia il prima possibile.